UGT, l’alternativa de tots i totes les docents

Ens dirigim a la comunitat docent per donar compte de les actuacions de la UGT a favor del professorat, com ara la pujada salarial que hem aconseguit del 9,5% entre els anys 2022 i 2024. Per aquest motiu, la pujada del 1,5% per als docents serà efectiva a la nòmina del mes de desembre, amb caràcter retroactiu des de gener de 2022. UGT lluita per la capacitat de decidir del professorat sobre les diverses metodologies pedagògiques, en concret, la dels àmbits educatius que obligava el nou currículum aprovat per decret en plenes vacances d’agost. Aquest decret va nàixer sense el diàleg i sense el consens per part d’Educació amb els vertaders experts: els docents i les docents. Davant la negativa de Conselleria, UGT va recollir més de 4.000 signatures a favor de la seua voluntarietat.

Finalment vam poder revertir la situació i fer que aquesta metodologia siga voluntària a partir d’ara en tots els nostres centres educatius. La presentació per part d’UGT d’un recurs contenciós davant el TSJCV i les mesures cautelaríssimes vigents, han fet que el professorat tinga veu i poder de decisió als seus centres sobre aquest tema.

Així mateix, des d’UGT vam presentar una queixa al Secretari Autonòmic pels canvis que han aparegut, de sobte, en el currículum de Biologia i Geologia, sense que l’administració, novament, consultara amb el professorat especialista en la matèria. Els canvis generen iniquitat educativa perquè dues promocions poden quedar excloses dels continguts afectats.

Des d’ UGT lluitem també per millorar les condicions laborals del cos de mestres, un cos que no ha estat tractat adequadament per l’Administració en els últims anys. Per a UGT és urgent l’equiparació del cos a la categoria A1. La defensa d’un cos únic docent és una de les lluites sindicals històriques de la UGT. Aquesta reivindicació s’ha vist reforçada per una nostra lluita sindical amb el col·lectiu de Professors Tècnics d’FP amb titulació universitària, els quals han passat a la categoria A1. Per tant, l’equiparació professional dels mestres a la categoria A1 és una lluita que abandera la UGT i que ha de motivar canvis fonamentals en les categories professionals i una adaptació de l’accés a la funció pública.

Des del sindicat UGT, també hem denunciat la precarietat laboral dels tribunals d’oposició docent. Aquest estiu UGT va recollir les reivindicacions i propostes dels membres dels tribunals d’oposicions i les va lliurar en un document a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. UGT no pot permetre que les condicions laborals dels membres de tribunals d’oposicions siguen condicions laborals pròpies d’una societat esclavista.

Des d’UGT denunciem que la falta de recursos per a fer front a la inclusió educativa degrada les condicions laborals del professorat i incideix negativament en el benestar dels docents, l’alumnat i les famílies implicades. Aquesta clamorosa falta de recursos de personal especialitzat (pedagogia terapèutica, audició i llenguatge, educadors i educadores, etc.) impacta greument en la salut laboral del professorat dels centres educatius, especialment d’Infantil i Primària, per causa de la sobrecàrrega de treball provocada per la falta d’especialistes que han d’atendre de manera personalitzada la diversitat dins de l’aula. UGT exigeix una actuació immediata per part dels poders públics en la contractació de més personal especialitzat.

Des d’UGT continuarem lluitant fins què l’administració rectifique l’horari del personal d’orientació educativa als centres d’educació infantil i primària. Aquests professionals realitzen 5 hores lectives setmanals més que el personal d’orientació educativa als instituts. Des d’UGT demanen l’equiparació de l’horari a 18 hores lectives.

Per totes les accions passades aconseguides i totes les accions presents, des del sindicat UGT continuarem fidels a la nostra tradició de lluita per la millora de les condicions laborals del professorat i de la qualitat de l’ensenyament.

*Secretària Comarcal d’Ensenyament, UGT Serveis Públics Comarques de Castelló