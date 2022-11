La política municipal no es fácil. Probablemente estemos (casi) todos de acuerdo en que la función del gobernante local es mejorar y evolucionar la ciudad en la que vive, pero igual de cierto es que no siempre es fácil apostar por estas transformaciones. Los seres humanos somos animales de costumbres y es común no entender, especialmente en el corto plazo, cualquier política que implique un cambio en las mismas. Pero es esencial seguir apostando, a pesar de las dificultades, en políticas públicas transformadoras. Por contra, la crítica sistemática a cualquier proyecto que implique una transformación urbana o social por el mero hecho de que quien lo lleva adelante es tu adversario político lo que denota es una evidente falta de ideas y de lo que decíamos al principio del texto: falta de voluntad real de mejorar tu ciudad.

Dos proyectos clave Esta dicotomía la estamos viviendo ahora mismo en Castelló con dos proyectos clave para el futuro de nuestra ciudad como son la aprobación definitiva del Plan General y la ejecución de las obras en la avinguda Lledó, y con una iniciativa que todavía se está desarrollando pero que ya genera aversión entre la oposición: la futura zona de bajas emisiones de Castelló, sobre la que, por cierto, parte de la oposición organiza jornadas informativas a vecinos que finalmente acaban siendo mítines dirigidos a su propia militancia. En cualquier caso, hacer política con la calculadora electoral en mano nunca es buena idea. Se corre el riesgo de que, como está pasando ahora, conforme evolucionan las ejecuciones de las obras y se van consolidando los proyectos, el modelo de ciudad peatonal, amable y sostenible gane cada vez más adeptos y la estrategia antiestablishment heredada de la extrema derecha, se acabe girando en contra. La mejor estrategia siempre será mejorar Castelló. Concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Castelló