Protecció front a la guerra

Totes les persones necessiten uns ingresos que els permetisquen viure. Pagar la casa, el menjar, la llum, l’aigua, el transport... La inseguretat és no tindre el treball, no poder pagar la hipoteca, no arribar a final de mes. Malgrat els temps difícils de la pandèmia i pospandèmia la política laboral i econòmica del govern havia evitat greus perills: gràcies als ERTE la gent no havia anat a l’atur, les fàbriques no havien tancat. La recuperació posterior era molt bona. La precarietat es reduïa.

Però el fantasma de la guerra s’ha tornat a abatre sobre Europa. Sense dubte l’agressor ha sigut Vladímir Putin. Sense dubte els líders europeus hagueren pogut evitar-la si realment treballaren pels interessos del continent.

Diuen que aquesta és una guerra per uns territoris concrets. No és de veres. És una guerra per geoestratègia, pel control de mercats, rutes, matèries primeres, influència mundial. Pel domini, a la fi, de societats continentals.

Unides Podem exigeix aturar la guerra. És possible si Europa agafa les regnes del seu futur, si els dirigents europeus miren pels interessos i benestar de la seua població i es posen al tall per construir una seguretat continental. Si no, la guerra serà llarga i els perjudicats seran els pobles.

Reduir el patiment de les persones

Front a la guerra UP treballem per reduir el patiment de les persones, per que l’esforç no es carregue, com sempre, sobre els de baix. Estem baixant la inflació, ara la menor de Europa després de França, amb mesures que dien que eren irrealitzables, utòpiques quan les presentavem --el topall al gas, el transport gratuït...-- i altres com la reducció de l’IVA a l’electricitat o la bonificació a la gasolina i el gasoil.

Mirem pels ingressos de la gent amb bogeries com augmentar el SMI --que tornarà a pujar substancialment-- o l’actualització de les pensions segons l’IPC --al voltant d’un 8%! 32 vegades més que amb el PP-- i donant suport a les lluites sindicals per sous justos.

Defensem uns serveis públics de qualitat amb una fiscalitat més justa, un impost a les energètiques i als bancs, que estan tenint beneficis com mai a costa de tots i totes, gravant les grans fortunes, pujant l’IRPF als rics i baixant-lo als que menys guanyen, als autònoms i a les PIME. La dreta vota sempre en contra. Unides Podem compleix amb la seua obligació.

Diputada per Castelló de Unides Podem al Congrés