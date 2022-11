Alegría y tristeza

Querid@ lector/a, confieso que cada vez que veo y leo alguna de las intervenciones de José Benlloch, del alcalde de Vila-real, en el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, se me alegra y entristece, todo a la vez y de golpe, el lado municipalista de mi alma política. No lo duden porque no les miento.

Digo, simplemente, que me alegro cada vez que, de una forma u otra y en nombre de los ayuntamientos españoles, plantea renovar y ampliar la democracia municipal, la participación más directa y activa de los ciudadanos en los asuntos que les son propios porque les afectan a su futuro. Digo, también, que me alegro cuando, además, exige descentralizar transfiriendo competencias y medios a los ayuntamientos, aumentando su nivel de presencia en los fondos públicos. Peticiones trascendentes para cualquier municipio, pero esenciales y urgentes para las todavía recientes y débiles instituciones democráticas españolas. Consejo de Europa Pero, como pasa casi siempre, suele haber un pero, en esta ocasión también existe y me provoca una cierta tristeza. Me refiero a que, todo parece, que estas sentidas demandas únicamente tienen presencia pública en los debates y medios cuando van al Consejo de Europa. Por eso me gustaría, solicito, que un buen alcalde como José Benlloch y unas buenas alcaldesas como Tania Baños y Amparo Marco (por citar otros ejemplos), levantasen periódica y públicamente esa bandera. Es decir, que fueran aquí, en medio de nuestras tierras y gentes, y sobre todo ante la sociedad y las otras instituciones de la democracia, referencias permanentes de un municipalismo que necesitamos y vendrá, con más autonomía, más poderes y más cercanos y abierto al ciudadano. Entre otras cosas, porque ese es un derecho incuestionable de los ciudadanos y, en última instancia, porque los ayuntamientos siguen demostrando su eficacia ante cualquier situación. Analista político