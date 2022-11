Mientras recabo más información sobre el sistema recaudatorio del fútbol base, que otra cosa no parece ser, y pergeño un serial que promete superar los mejores culebrones venezolanos y turcos, la obligación semanal de esta sección se distraerá en la intensa actividad social de Robin Taylor, sin duda la cara visible del proyecto que lidera --y financia-- Bob Voulgaris en el CDCastellón.

Al margen de un par de conversaciones con la alcaldesa, Amparo Marco, ya se pudo ver a nuestro protagonista de hoy en el Palau de Benicarló, recibiendo la medalla de oro de la Generalitat Valenciana; esta semana pasada en les Aules, entrevistándose con el presidente de la Diputación, José Martí; y ayer con el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafa Simó. En todos los sitios, y con todas las autoridades con las que ha hablado, ha dejado de manifiesto unas forma distintas a las que tenían acostumbrados todos los anteriores propietarios del club con los cargos públicos, abandonando el victimismo y poniéndose a disposición de las instituciones.

Claro que la barrera del idioma no ayuda a profundizar en detalles y las conversaciones devienen informales, pero ha dejado entrever que en Pitch32 no ha sentado nada bien ver ampliada la deuda heredada de la triste gestión de Vicente Montesinos, aunque la asumen, también se considera rayana en lo insultante la desinformación sobre la ingente cantidad de dinero ingresada a través de la Fundació, por los centenares de inscripciones de la cantera, el insondable patrocinio del Centenari y las no pocas subvenciones oficiales.

A expensas de esa auditoría que dejará a más de uno contra las cuerdas, Taylor ya ha puesto coto a algunas de las prebendas de los regentes de la Fundació, sostenidos con unos estatutos ad hoc que no será fácil modificar. En el interín, cambió el guión que el club quería imponer al ayuntamiento en el acto de recepción de la medalla de la ciudad y afeó a los responsables haberse enterado tarde de la invitación; y el domingo redujo a la mitad la lista de invitados a la comida con Vicente del Bosque. Igual que en la injusta defenestración de Fernando Gómez y Xavi Galván, no se fía de nadie y le ha faltado asesorarse mejor.

Para el nuevo organigrama se ha recuperado a Pepe Mascarell, que en su momento ya se apartó del control absolutista y negativo de Jordi Bruixola, ergo del aparato del presidente y sus secuaces. Y aunque ese no es el principal valor de su currículo, no deja de ser un activo visto lo visto. Mascarell ha visto reducida su área de trabajo y, más que visitar empresas o coordinar el departamento de prensa, sin obviar sus múltiples contactos, ejercerá más como un jefe de gabinete, o un spin doctor que dirían los politólogos modernos, que en puridad es un consejero áulico.

Desconozco si es competencia de Mascarell o, simplemente, aún no le ha llegado el turno en el montón de papeles pendientes de atender que acumulará el hombre de confianza de Voulgaris en la gestión diaria del CD Castellón, pero ya han pasado bastantes meses y conoce lo suficiente a sus compañeros obligados de viaje como para afrontar la realidad jurídica de la SAD. Empezando por el de la propiedad que García Osuna le ha ganado a David Cruz. Y, sobre todo, de la demanda de Sentimiento Albinegro contra los presuntos expoliadores Osuna, Blasco y sus secuaces, y preguntarse porqué el club nunca amplió aquella querella, o en el caso del exonerado en primera instancia Cruz, contra quien se personó Capital Albinegro a título personal y no para defender los intereses de la entidad.

Tal vez Taylor debiera hacer caso omiso de quienes le rodean y fuera siendo hora de convocar una reunión con los accionistas minoritarios. Ellos sí que salvaron al CD Castellón de la desaparición y no los políticos ni los directivos a sueldo de la Fundació Albinegra.