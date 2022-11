Otro presupuesto botánico

Por regla general aprobar unos presupuestos en tiempo y forma es signo de estabilidad del gobierno. Los octavos presupuestos del Botànic aprobados en tiempo y forma demostrarán que la salud del acuerdo de coalición es inmejorable.

Pero lo realmente importante es saber a qué se destinarán nuestros impuestos. Es fácil entender que sin impuestos no hay gasto. Que ese dinero que se quedaría en los bolsillos de los ciudadanos tendría que destinarse a comprar sanidad privada, o una educación privada para quienes pudieran pagársela, o cambiar de coche por un todoterreno que superase los baches en las carreteras. O, incluso, comprarse un coche privado por no poder utilizar el transporte público. Dinero en el bolsillo de los ciudadanos no siempre quiere decir ni significa disponer de una mejor economía doméstica.

Reforma fiscal a la valenciana

Por este motivo, estos octavos presupuestos del Botànic son una verdadera Reforma Fiscal a la valenciana. Los que más tienen ponen más y los que menos tienen reciben su solidaridad en forma de becas para los que quieran estudiar oposiciones, una sanidad pública de calidad. O, simplemente, un transporte público gratuito que sirva para luchar contra la grave crisis energética que tenemos encima y, de paso, contra la crisis climática.

Para eso sirven unos presupuestos. Para que aquellos que nos deben una muy gorda a la clase media y trabajadora, cuando salvamos sus asientos en la crisis financiera e inmobiliaria de 2008, ahora que los beneficios les salen por las orejas, nos ayuden. Es simplemente de justicia: nosotros os ayudamos con un rescate multimillonario. Vosotros nos ayudáis a luchar contra la crisis climática y energética. Así de fácil.

