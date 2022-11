Vila-real guanya

Durant els darrers anys Ciutadans Vila-real ha sigut sinònim d’oposició constructiva, no hem deixat de fer propostes malgrat estar en desacord en algunes actuacions del govern, tant per acció com per omissió. Sempre la mateixa recepta, proposta, diàleg i consens en qui tenia la capacitat de donar el vist i plau, però també escoltant a la resta dels partits.

Gràcies a esta manera de treballar hem aconseguit, especialment esta legislatura, traure endavant la major part de les propostes, algunes per unanimitat. Sense dubte hem trobat la millor fórmula per a beneficiar a la ciutadania i que Vila-real guanye. Així i tot, fa falta més, hi ha coses en les que no hem arribat a cap acord i que son, per a mi i per al meu equip, importants per a millorar la nostra ciutat.

Neteja i civisme. Hem defensat un nou contracte adaptat a les necessitats de la nostra ciutat, ara s’ha de fer que funcione. Vam forçar la renovació de l’ordenança de convivència com a primer pas per a corregir els comportaments incívics, però no avança al ritme desitjat per tots.

Gestió i transparència. La millor manera de rendir comptes al veïnat és informant en què i com se gasten els seus diners. Que qualsevol persona puga saber quan costa un servei i com se paga és bàsic per a ficar-ho en valor i per a jutjara qui governa. A més és informació fonamental per a millorar la gestió i administrar correctament uns recursos que son limitats.

El termòmetre

Fiscalitat i endeutament. És el termòmetre de la situació econòmica, a Vila-real no para de pujar la temperatura, no ens agrada, fan falta canvis i prendre decisions impopulars, qui diga el contrari menteix. No és pot rebaixar o mantenir la contribució si no fem sacrificis, per a fer-los necessitem informació i transparència. Recórrer a l’endeutament per fer front als problemes urbanístics pot ser correcte, però no deixa de ser una patada endavant per a guanyar temps i al final és una bomba de rellotgeria.

És per tot el que he explicat que Vila-real guanya amb una opció que hem fet de la proposta, el diàleg i el consens la nostra virtut però que al mateix temps manté els peus a terra per a corregir el que no va bé.

Portaveu de Ciudadanos a Vila-real