Almassora, motor econòmic

Novembre avança i amb ell ho fa el pressupost d’Almassora per a 2023, un nou full de ruta en la gestió municipal i una nova oportunitat de fer que la nostra ciutat es transforme cap a on volem fer-la aplegar. El regidor d’Hisenda, Santiago Agustí, i la resta de l’equip de govern estem en plena fase de confecció d’uns comptes continuistes amb el nostre projecte: inversors, realistes i socials.

Exemple del nostre compromís amb el motor econòmic de la ciutat és la voluntad de mantindre congelada la taxa per l’ocupació de la via pública als negocis d’hostaleria amb terrassa també en 2023. Sembla difícil però hem fet front a tants obstacles en la legislatura que està pròxima a finalitzar, que estic convençuda que també sabrem superar nous reptes com ara el del cost de l’energia. Eixe és el principal motiu pel qual estendrem les mesures adoptades per la covid als 85 establiments de restauració amb taules i cadires al carrer.

També pot ser una oportunitat per tal de convéncer qui dubta sobre si obrir una nova activitat econòmica a Almassora. Sabem com és de dur el treball de la restauració i la importància que té com a motor social als carrers i les places de la nostra ciutat. Volem que continuen plens de vida i que cap tanque les seues portes per la pujada dels preus. Aportem el nostre granet de sorra. En concret, un granet valorat en més de 100.000 euros que l’Ajuntament d’Almassora deixarà d’ingressar al 2023 pel cobrament de, només, el 25% del preu que cobrava abans de la pandèmia del coronavirus.

Preocupacions del veïnat

És una de les primeres mesures incloses en el pressupost en confecció del proper any. Com els anteriors, serà profundament social, directe per a atendre les preocupacions del veïnat. Un veïnat que vol voreres accessibles, edificis adaptats, vials per on transitar en bicicleta o patinet, un poble eficient energèticament, que cuida uns barris abans oblidats, que protegeix el Bé d’Interés Cultural que és la Vila i també les seues tradicions. Recorden tota la por que van intentar escampar sobre la nostra gestió? Bé, no s’ha complit cap pronòstic de la fi del món. Almassora continua sent plaça de primera en els bous al carrer i una programació cultural i festiva com no havíem conegut fins ara. Eixa és l’Almassora que volem, plena de vida i oportunitats.

Alcaldessa d’Almassora