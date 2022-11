Amb els nostres majors

Aquesta setmana, amb l’adjudicació de la seua gestió, hem fet un pas fonamental --el definitiu-- per a fer realitat un servei molt esperat a l’Alcora: el centre de dia.

Parlem d’un projecte clau per a l’actual Govern municipal, ja que la nostra prioritat és garantir el benestar i la qualitat de vida dels alcorins i alcorines. Estic convençut que serà un servei molt important per als nostres majors, que contribuirà al manteniment de la seua autonomia, atenent les seues necessitats bàsiques, terapèutiques i socials.

Sens dubte, la regidora de Polítiques Inclusives, Tica Pons, ha fet un gran treball, tant en la posada a punt de les instal·lacions com en el futur desenvolupament del servei des del punt de vista de la cura i l’atenció per tal de poder oferir el millor servei possible als usuaris i usuàries.

El centre disposa de dues plantes i àmplies instal·lacions per a dur a terme les diferents activitats dirigides a millorar el seu benestar. Així mateix, el servei servirà de suport per a les seues famílies, responent en tot moment a la necessitat de conciliar la vida familiar, laboral i personal.

Una altra iniciativa que ja està en funcionament és l’ampliació de l’horari i de les prestacions del minibús social, destinat a persones amb mobilitat reduïda. Ara també s’ofereix el sevei a les vesprades i, a més de per a ús de caràcter sanitari, que continua sent prioritari, també es pot fer servir per a realitzar gestions, visitar a familiars, anar a la perruqueria i altres necessitats.

D’altra banda, també en relació al benestar dels nostres majors, ens havíem proposat, perquè així ens havíem compromés amb ells, que abans que acabara aquesta legislatura disposaríem d’un terreny per a la residència de la tercera edat. No era un objectiu fàcil, teníem clar que necessitàvem una gran parcel·la per a poder oferir el servei que mereixen, de fet, fa tres anys que treballem per a aconseguir-ho.

Malgrat les dificultats, hem seguit endavant sense desanimar-nos, per descomptat, no anava a ser per no intentar-ho, i és que, tot esforç val la pena per a aconseguir que la gent gran de l’Alcora puga comptar amb aquest servei que els permeta estar perfectament atesos sense haver d’eixir del seu poble.

Urbanitzar la zona de l’antiga fàbrica Plaza

Fa uns mesos, el Grup Pamesa ens va traslladar la seua voluntat d’urbanitzar tota la zona de l’antiga fàbrica Plaza per a albergar diferents serveis: supermercats, restauració, hotel… amb vials i espais d’esplai, res a veure amb la indústria actual. A més, en el nou Pla General que estem tramitant està projectat un vial que evitarà el pas de camions per la carretera circumval·lació. Va ser en eixe moment quan vam veure la possibilitat d’adquirir un terreny de 3.000 m² en la zona per a la construcció de la residència i no hem deixat passar l’oportunitat, arribant a un acord amb el grup per a la seua compra.

Actualment està en procés una modificació puntual del PGOU amb la finalitat d’ampliar els usos compatibles del sòl per tal de poder albergar aquests serveis. Els primers passos per a fer realitat a la nostra població la tan demandada residència per a la tercera edat ja estan donats. Ara, continuarem treballant per a garantir que, al final del camí, el servei que s’oferisca siga el que la ciutadania necessita.

Mai abans s’havia fet tant per a aconseguir aquest objectiu i en eixa línia seguirem enfocats, esforçant-nos al màxim.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló