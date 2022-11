Candidat a l’alcaldia per Compromís

Ho he de confessar, la sensació és de vertigen. Vertigen per la confiança que l’assemblea de Compromís per Castelló ha dipositat en mi. I vertigen, perquè encara que serà la segona vegada, ser el cap de llista i alcaldable de Compromís per a la ciutat de Castelló de la Plana, és una responsabilitat d’aquestes que no es poden assumir, si no és per l’equip que t’acompanya.

El pròxim mes de maig tenim eleccions municipals i autonòmiques, a no ser que algun president, pensant en el benefici del seu partit, decidisca avanços d’última hora. Així que Compromís hem fet el que calia: preparar una candidatura plural, diversa, de gent amb ganes de treballar, representativa de Castelló i el Grau. Gent coneixedora de l’administració local, dels reptes que tenim com a societat, gent disposada a fer polítiques valentes, d’aquestes que porten la signatura de Compromís. Gent que dona la cara per un projecte que ha garantit serveis i drets a les famílies i que ha fet de Castelló una ciutat d’oportunitats.

L’assemblea de Compromís ha decidit que lidere la seua candidatura i, per tant, siga l’alcaldable. Un repte que accepte amb humilitat, sabent que és una tasca d’allò més apassionant. Una tasca en què s’ha de donar tot i més d’allò que pots, per l’estima que tens al teu poble. Per l’estima i el respecte que tens a la seua gent, i per la convicció profunda en la justícia, la igualtat i la llibertat, els valors que guien la nostra acció política i que són els que ens fan una millor ciutat i país.

Aquest camí no es pot fer sol. Per això, a l’assemblea hem elegit a les dones i hòmens que encapçalarem la candidatura. Jo no puc més que estar agraït a Vera, Pau, Francesc, Núria, a Inés, a Benito i Víctor, per fer un pas al capdavant i fer públic el seu compromís, mai millor dit. També vull donar les gràcies a eixa gent, que pel seu moment vital no ens pot sumar a la candidatura ara, però que ens anima i confia en nosaltres.

Polítiques transformadores i valentes

Compromís anirem completant la candidatura en els pròxims mesos, amb el suport de molts més castellonencs i castellonenques, i grauers i graueres, que saben l’important que és Compromís per garantir un govern progressista que ens faça tenir orgull d’una ciutat de totes i tots. Perquè som la garantia de les polítiques transformadores i valentes a la ciutat de Castelló i al Grau.

Com els he dit moltes vegades, les coses sempre es poden fer d’altra manera. I això la gent de Compromís ho tenim molt clar. Mentre nosaltres garantim a més de quatre-centes famílies l’escoleta pública dels seus fills i filles de dos anys i garantim els llibres de text gratuïts, amb Xarxa Llibres, altres volen donar «bonos» que no cobreixen el total. Mentre uns neguen el canvi climàtic, nosaltres multipliquem per sis els ecoparcs mòbils a la ciutat de Castelló per fer front a l’Emergència Climàtica. Mentre la vella política viu d’esdeveniments, nosaltres garantim serveis.

El pròxim 28 de maig totes i tots vostés hauran de decidir. Els reptes són molts i les nostres fites i les nostres polítiques valentes ens avalen per governar Castelló.

Portaveu de Compromís a la Diputació i a l’Ajuntament de Castelló