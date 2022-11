Más economía y menos política

Llevamos unas semanas que casi da miedito abrir el periódico cada día. La cerámica sigue luchando contra molinos de viento para conseguir ayuda real del Gobierno; las tiendas se sobreabastecen por miedo a la huelga del transporte; la subida de los tipos de interés amenaza con ahogar a los hipotecados de esta provincia, que somos legión; los expertos que la ONU ha llevado a la cumbre de Egipto y los que Mediterráneo ha traído a Castellón alertan de que hay que cambiar hábitos e invertir en nuevos métodos para que no mandemos el planeta al carajo; el sistema sanitario de aquí, no solo el de Madrid como nos quieren hacer creer, hace aguas por todos lados… y encima los partidos están en tensión interna, si no en guerra, a cuento de las listas y los candidatos de todas las elecciones que se nos vienen encima en 2023.

No nos sobra paciencia ¡¡Uff!! Casi me quedo sin aliento, y eso que he recortado un montón las causas que me llevan al desasosiego. Como diría Sabina, Me sobran los motivos. Lo que no nos sobra a casi nadie es paciencia para aguantar lo que llevamos encima y, por lo que parece, todavía nos espera. Por eso confío en que todos los partidos sean capaces de, una vez desgranados los principales liderazgos y resueltos los pulsos, centrarse de una vez en resolver los problemas, muy graves, que tenemos encima. Que no se les olvide que, a la hora de la verdad, la mayoría de los votantes lo hacemos con una mano en el bolsillo. Y si lo notamos más vacío que hace cuatro años, los vientos de cambio se harán realidad. Así que espero que los que están y los que vengan pongan más empeño en centrarse más en mejorar la economía, de lo que depende casi todo, y se dejen de esa política mediocre que lo contamina todo. Periodista