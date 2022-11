Reivindicar con lealtad

El pasado sábado, alcaldes y alcaldesas de la provincia nos dimos cita en el gran Ayuntamiento de los Ayuntamientos, es decir la Excelentísima Diputación de Castellón, la misma que hasta no hace tanto, algunos partidos políticos dudaban de su utilidad, la menospreciaban por innecesaria, denostando la importante labor que realiza, llegando incluso a apostar por su desaparición quienes hoy ocupan escaños en la institución provincial.

Afirmar esto, es no conocer el valor del trabajo de las Diputaciones, como es brindar apoyo a los municipios menores de 20.000 habitantes. Por eso siempre he defendido su utilidad y pervivencia. Desde el apoyo técnico, humano y económico a los municipios más pequeños que, con pasión, sentimos la política local. Porque no hay nada que enorgullezca más a un político, que ser alcalde o alcaldesa de su municipio.

Para poder llevar adelante nuestra tarea diaria, necesitamos la colaboración de otras administraciones ya sean estatales, autonómicas o provinciales, con las que ejecutar infraestructuras necesarias y servicios esenciales que nos permitan cumplir con nuestro cometido que no es otro que mejorar la vida cotidiana de nuestros vecinos.

Lealtad institucional

Y siempre desde la más absoluta lealtad institucional, pues es aquí donde entra en juego ese rasgo común de todo representante público, que es el de reivindicar las necesidades reales, aquellas que inciden directamente en la calidad de vida de nuestros municipios.

Así, con la celebración de la Cumbre de Alcaldes, pude reivindicar que la Diputación incremente la partida económica para complementar los tratamientos que permitan combatir de manera aérea y terrestre, la dichosa plaga de mosquitos.

También la financiación estatal o, en su caso provincial, para que asuman el coste de la desaladora cuyos convenios desfasados, irreales y heredados nos obligan, hoy, a sufragar unas infraestructuras que ahogan a los Ayuntamientos.

Además, que la Diputación se sume, junto con la Generalitat, a cofinanciar uno de los grandes proyectos de desarrollo turístico para Benicàssim y que beneficiará al conjunto de nuestra provincia proyectando la imagen de la Comunitat.

Necesidades presentes y proyectos futuros que para salir adelante precisan, a partes iguales, comprensión, diálogo, cooperación, coordinación y financiación.

Alcaldesa de Benicàssim