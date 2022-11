2 temas distintos

Esta semana he acudido a la tenencia de alcaldía del distrito Este, en la avenida Hermanos Bou, para realizar una serie de trámites administrativos. Debo decir que el trato recibido ha sido excelente, que el tiempo empleado para realizarlos ha sido el adecuado y que, en definitiva, mi experiencia ha sido grata. Lo digo porque, tal y como van las cosas en esta bendita ciudad, no es fácil que esto ocurra. Todos hemos tenido experiencias desagradables con el trato que dispensa la administración pública. Todos hemos pasado por algún que otro calvario propio del exceso de burocracia con el que nos atormentan las diferentes administraciones. Pero, en este caso, tengo que felicitar a quien haya organizado el sistema de atención al ciudadano y a quienes atienden a los vecinos en dicha tenencia. Si he de poner un pero, diré que se vuelve imperativo instalar aire acondicionado en la citada oficina, por el bien de los usuarios y de los funcionarios.

La coalición Compromís Por otro lado, ya he avisado que el artículo de hoy trata dos temas distintos, esta semana se ha publicado en la prensa local que la coalición Compromís per Castelló ya tiene preparada su lista electoral de cara a mayo. La encabeza Ignasi García, del antiguo Bloc Nacionalista, y en ella encontramos nuevos nombres como el de Pau Sancho, representando a Iniciativa, o Vera Bou. Lejos de los primeros puestos aparece el actual concejal Francesc Mezquita, seguido de otros menos conocidos por la ciudadanía. Para ser la primera lista que se hace pública, me ha llamado mucho la atención por su espíritu renovador. Felicito a Ignasi por su valentía. En los mentideros políticos y empresariales de la ciudad se habla bastante de él, y casi siempre bien, lo que es bastante difícil hoy en día.