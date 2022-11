Preparem el Nadal

En breu obrirem les portes a desembre, on tornarem a viure un fum d’activitats vinculades al Nadal i ho farem ja amb normalitat, després d’haver deixat pràcticament enrere la pandèmia. Són temps familiars i d’amistats, però també són temps per a impulsar el nostre comerç local i omplir el poble de festa i cultura. Des de l’Ajuntament d’Almenara ja estem ultimant tot un seguit d’esdeveniments per al proper mes des de tots els àmbits, i que tindran el Nadal com a eix principal.

El sector comercial local és una de les nostres preocupacions, i volem impulsar les tendes d’Almenara, ajudant als nostres comerciants, i per això tornarem a tindre la campanya de comerç nadalenca per a fomentar les compres a les nostres tendes i repartir premis entre els clients, per a reinvertir-los al nostre comerç local. A més, volem impulsar la decoració de les nostres tendes, i per això contarem amb el ja clàssic concurs d’aparadors. A més enguany recuperarem també el concurs de decoració de balcons.

Un dels dies més esperats serà el de la Fira de Nadal d’Almenara, on el nostre comerç exposa les novetats de temporada, esdeveniment que es completarà amb altres activitats culturals. Vos convide a vindre a la Fira de Nadal d’Almenara el diumenge 11 de desembre.

També estem ultimant l’Escola de Nadal, per a facilitar els dies que hi ha vacances escolars la conciliació de la vida laboral i familiar. I com no, des del departament d’Esports, ja preparen una nova edició del Campus de Futbol per a Nadal, i com no, la tradicional i divertida Sant Silvestre, que posarà el punt i final a les proves esportives d’aquest 2022. Tampoc podran faltar les activitats infantils per als xiquets i xiquetes d’Almenara que molt prompte donarem a conèixer, així com la programació cultural de la que no tardarem a informar.

La Festa de Cap d’Any

Enguany recuperarem la Festa de Cap d’Any a la que volem donar un nou impuls amb l’aposta per dos Dj locals com són Ángel Vidal i Serrano. Volem donar una oferta d’oci en una nit tant assenyalada per a que la gent es quede al nostre poble. I també estem preparant la cavalcada de Reis per a omplir de màgia els nostres carrers en un dia especial per als xiquets i xiquetes.

Tot açò i molt més vos espera en el Nadal d’Almenara, amb les propostes i activitats que ja estem ultimant i que molt prompte donarem a conèixer. Vos esperem!

Alcaldessa d’Almenara