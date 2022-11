De turistas y viajeros

Recuerdo ir a la Barcelona postolímpica, de los 90, y encontrar todavía bares en el barrio Gótico con vasos de duralex, mesas de mármol y una sevillana encima de la tele (de tubo, claro). Ahora la Ciudad Condal es un parque de atracciones para extranjeros. Casi todos los bares son franquicias, con los nombres de los productos puestos en múltiples idiomas (brave potatoes, broken eggs…) para atraer a las hordas de turistas que pasean, pantalón corto y mofletes rojos en ristre, por sus viejas callejuelas. Incluso había librerías de lance y Gigamesh estaba en un semisótano donde el cartel de Vici i subcultura adquiría sentido. Hoy todo son comercios de smoothies, de fundas para móvil, de recuerdos turísticos. Si me olvido de los monumentos, daría lo mismo estar en Barcelona que en Milán, Viena, Londres o Lisboa. El turista que se acerca allí no conoce la ciudad, ve la Sagrada Familia, la Catedral del Mar, las Ramblas... en un decorado que bien pudiera ser de cartón piedra. Quizá ni se darían cuenta.

Hace unos años vino un familiar de mi mujer desde Canadá a conocer España. A su paso por la capital catalana le quisimos llevar a comer a un sitio en el que sintiese la ciudad. Tuvimos que andar hasta casi el hartazgo para salirnos del centro. Acabamos en un bar de barrio, lleno de albañiles, sin turistas. Allí sí comimos lo típico de la ciudad, incluso la camarera nos atendió con un perfecto acento andaluz.

Se han abaratado mucho los precios del transporte lo cual es una gran ventaja de forma indudable, pero eso ha tenido un coste: unificar el turismo, convertirlo en actividad de masas. Actualmente la diferencia entre «viajar» y «hacer turismo» es más notable que nunca.

Seat 131

Aún hoy en día envidio el viaje por toda Europa, en un Seat 131, que hizo en los ochenta la familia de unos amigos. Recorrieron todo el continente en una época en la que, a buen seguro, palparon el ambiente verdadero de las ciudades por las que pasaron. Además, sin la globalización actual, cada una debía despedir sensaciones muy distintas a las otras.

Ahora eso también es posible, pero ¿cuántos se lo pueden permitir? Muy pocos. Y lo más llamativo, ¿cuántos sienten la necesidad de hacerlo? Menos aún me temo.

No negaré que me gustaría también hacer turismo, viajar a Escocia y a Irlanda, volver a Florencia. Pero tengo dos ambiciones muy claras: la primera es recorrer parte de Europa en coche, con tranquilidad y sin demasiada planificación; la otra consiste en ir a París sin visitar la torre Eiffel. Quiero llegar a la Ciudad de la Luz y solo acerarme al cementerio de Montparnasse, para depositar unas flores en la tumba de Julio Cortázar, el genial escritor argentino allí enterrado. Ni siquiera me apetece pasear por Montmartre, el epicentro de la bohemia en el siglo pasado, porque me han dicho que aquello también es hoy en día una especie de parque temático con precios que ningún hambriento artista podría permitirse.

Por supuesto, es mucho más barato y óptimo coger un avión y llegar en un par de horas a Budapest, Londres o Praga. También es más fácil no tener que explicar que he ido a París sin acercarme a su monumento más glorioso. Pero uno es así y ya está.

Supongo, de todos modos, que si voy a París será inevitable ver la dichosa torre. Eso me dicen todos, que solo con levantar la cabeza ahí está, la muy puñetera. Y puede que me ocurra algo aún peor, visitar Disneyland con el niño. Pero al menos eso es te lo venden directamente como un parque temático, sin rodeos. Signo de los tiempos, de la globalización, de la masificación, de la unificación. Somos un rebaño. Balemos.

Editor de La Pajarita Roja