Espaitec: el valor de conectar... 15 años después

Los Parques Científico-Tecnológicos (PCT) han estado muy vinculados al desarrollo regional y el crecimiento económico de los territorios donde han estado ubicados, desde que comenzó a tomar relevancia el concepto de «polo de desarrollo» de F. Perroux (1955) donde las industrias condicionan el desarrollo y crecimiento del territorio tanto por los productos generados por éstas susceptibles de llegar a mercado así como por las colaboraciones que se llevan a cabo entre ellas, por compatibilidad técnica, facilitando la generación de nuevas actividades por las sinergias generadas. El antecesor del paradigma del Parque Tecnológico es el tecnopolo donde se incorporan las nuevas tecnologías al modelo industrial, definido por P. Laffitte (fundador de Sophia-Antipolis) como «la reunión en un mismo lugar de actividades de alta tecnología, centros de investigación, empresas, universidades, así como organismos financieros que, facilitando los contactos entre estos agentes, produce un efecto de sinergia de donde pueden surgir las ideas nuevas, las innovaciones técnicas y suscitar la creación de empresas» (DATAR, 1988).

Los PCT son, precisamente, parte de esas estructuras complejas multidimensionales ubicadas en territorios (de forma presencial o virtual) denominadas Ecosistemas de Innovación, y cuyo objetivo es establecer una conexión eficiente y eficaz, a través de los denominados: inno-conectores (conectores de innovación) con carácter multidireccional, entre la región (el tejido empresarial, los centros de conocimiento, grupos de investigación, entes sociales...) y el Sistema Global de Innovación (SGI).

Los PCT son idóneos, por una parte, para favorecer la incubación de ideas y por tanto de creatividad y su posterior puesta en el mercado a través de modelos de aceleración de negocio y ello requiere de una dedicación importante, una inversión en tiempo considerable en el seguimiento del proceso de incubación-crecimiento-consolidación.

Por otra, los PCT son un lugar ideal para facilitar sinergias simbióticas entre las empresas ubicadas en su área de acción, es decir que la coopetición (cooperación + competición) de las empresas permite la generación de un valor superior así como el crecimiento de las mismas conectadas al ecosistema de innovación con el apoyo de los principales generadores de conocimiento como son las universidades.

La andadura de Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I comenzó en 2007 como resultado de la iniciativa NOEMI (Nuevas Oportunidades Empresariales Mediante la Investigación) liderada por la anterior Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, a cargo de Justo Nieto, que sentó las bases de la puesta en marcha de la red de parques científico tecnológicos de la Comunitat Valenciana formada por los cinco PCTs vinculados a las cinco universidades públicas valencianas.

Espaitec se conformó como mecanismo que fomenta la interacción (transferencia) entre la Universitat Jaume I y la empresa, promoviendo el emprendimiento y facilitando la cooperación empresarial. Bajo ese enfoque se concibieron un conjunto de servicios de valor añadido que han permitido impulsar el papel de conector entre el entorno académico, las empresas y la sociedad con el apoyo de la administración, en definitiva, como actor principal de lo que se conoce como Cuádruple Hélice (Carayannis and Campbell, 2006), conectándose a su vez con una red regional (Red de Parques Científicos de la Comunitat Valenciana, REPCV), nacional (Asociación de Parques Científico Tecnológicos de España, APTE) e internacional (International Association of Science, Technology Parks and Areas of Innovation, IASP) de instrumentos similares en todo el mundo (más de 400 parques científico-tecnológicos en más de 70 países, y sólo en España los parques dan soporte a más de 8.000 empresas de perfil altamente innovador y tecnológico).

En estos 15 años han pasado por Espaitec más de 100 empresas de diferentes sectores pero muy especializadas en tecnología e innovación y con colaboraciones intensas con la universidad: incorporando talento generado en el entorno académico, conocimiento de los grupos de investigación para el desarrollo de proyectos competitivos y colaboraciones entre empresas para incrementar la competitividad de sus modelos de negocio. Por otra parte, se han incubado 10 spin off universitarias en diferentes ámbitos de conocimiento: robótica, nanotecnología, economía, física, inteligencia artificial o biodegradación de plásticos.

En los últimos 5 años, junto a la Cátedra INCREA de la UJI, hemos facilitado la puesta en marcha de 10 start ups impulsadas por miembros de la comunidad universitaria con un programa de acompañamiento (UJIEMPREN OnSocial) de la mano de la entidad Sin Ánimo de Lucro SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica).

Adicionalmente a promover acercamiento entre universidad y empresa, Espaitec ha diseñado e implementado proyectos Convoy, o tractores, de cara a conectar la sociedad con la comunidad universitaria con diferentes enfoques que enriquecen el crecimiento de un territorio en sus distintas dimensiones social y económica, bajo una estrategia de procesos co-creativos aportando soluciones a desafíos de nuestro entorno, como ha sido el caso del UJI LivingLab de Espaitec, conocido por identificar e implementar proyectos de valor añadido que permiten mejorar la calidad de vida del ciudadano: Usabilidad de aplicaciones, KIMIOBOX, Discapacidad integral y Dispensador de Espesante, entre otros.

El grado de evolución de los parques se suele medir en decenios pero un PCT se comporta como una start up: su proceso de arranque, crecimiento y maduración es similar, también se requiere de un modelo de negocio claro, sostenible y adaptativo así como un plan estratégico consensuado con todos los actores que forma parte de su ecosistema.

Personalmente, trabajar en un Parque Científico Tecnológico ha sido un reto enriquecedor, un proceso de aprendizaje continuo en estos quince años. Participar de un gran equipo comprometido (a nivel humano y profesional) es la base principal del éxito de una iniciativa de este tipo. Espaitec ha tenido la suerte de contar con los mejores profesionales en todos sus ámbitos, en cada uno de los proyectos que se han puesto en marcha a lo largo de los años. Todo esto, tampoco sería posible sin el apoyo incondicional de la UJI que ha sido fundamental para consolidar el verdadero activo de Espaitec: el valor de conectar.

¿Los próximos 15 años? Nos queda mucho camino por recorrer, y la participación del sector empresarial de la provincia de Castellón es fundamental para cohesionar conocimiento y competitividad y aportar suficiente valor para consolidar nuestro territorio en el ámbito de la innovación y el progreso en todas sus disciplinas.

