A la meua ciutat la pluja no sap ploure

Els últims dies la ciutat de Vila-real ha estat marcada per la pluja i les tempestes. Al nostre país les tempestes sempre han estat així, el cel s’obre de colp sense que puguem fer res. Per això un dels màxims representants de la nova cançó ens delitava amb unes lletres que tenen un significat profund.

Cal reconéixer que una situació com la d’esta setmana fa difícil garantir que tots els sistemes de desaigüe funcionaran. Però les xarxes socials sí que funcionen. A Vila-real poc després de començar la pluja solen arribar-nos nombrosos vídeos que van distribuint-se mitjançant whatsapps, instagrams o facebooks dels veïns. Ara bé, amb una mínima observació es veu que sempre s’inunden les mateixes zones.

En esta ocasió la pluja em va trobar fent-me un café. En 10 minuts s’havia format un gran riu que inundava de punta a punta el carrer.

En este context, hi ha professionals com la policia local que tenen cura dels ciutadans i cal agrair-los la seua professionalitat i treball. Des del primer moment estaven atenent totes les incidències.

Tanmateix hi ha altres qüestions que sospite que no depenen de la bona professionalitat d’estos o altres funcionaris o de la informació i les encertades recomanacions que fan per les xarxes socials.

I ací és on intervé la política. De l’esforç i les decisions polítiques depén que es reforce el sistema per desaiguar als punts crítics de Vila-real o per respectar el medi ambient perquè no avancen els desastres naturals com a conseqüència d’un canvi climàtic que l’extrema dreta nega. Lògicament no es pot controlar la natura, però sí que es poden fer polítiques perquè no totes les pluges acaben en catàstrofe.

*Regidor de Compromís per Vila-real