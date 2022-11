Hace más de un año que está en vigor la ley de la eutanasia y del suicidio asistido, una ley gravemente injusta, pues la eutanasia y el suicidio asistido son siempre una forma de homicidio, ya que se trata de una acción u omisión que, por su naturaleza e intención, causa la muerte de un ser humano. Es un crimen, un atentado contra la dignidad de la persona humana y una grave violación de la ley de Dios.

Esta ley y su aplicación no nos pueden ser indiferentes.emos de orar y trabajar para promover en nuestra sociedad la cultura de la vida.emos de urgir a nuestros gobernantes que legislen sobre los cuidados paliativos para todos y pongan los medios necesarios para su aplicación. Pero nuestra sensibilidad humana y cristiana pide además algo más. No basta con denunciar que la ley es gravemente injusta, con lamentarse de su aplicación o con quejarse del avance de la cultura de la muerte.emos de ser proactivos pidiendo que no nos sea aplicada la eutanasia y animando a otros a hacer lo mismo. Es un derecho que nos reconoce la normativa legal vigente.

Para ello, los obispos de la Provincia Eclesiástica Valentina ofrecemos un Testamento Vital o Documento de Voluntades Anticipadas. Este Documento ha sido consensuado con la Administración Pública Valenciana para que el Testamento Vital sea también reconocido, tenga efectos jurídicos y sea admitido en el Registro de Voluntades Anticipadas de la Comunitat, que pasará al Registro Nacional de Instrucciones Previas. Así quedará incluido en el historial médico de cada uno y constará para todos su voluntad que habrá de ser respetada por el personal sanitario y por los familiares.

En el Testamento Vital, cada uno manifiesta, entre otras cosas, su rechazo a que le sea aplicada la eutanasia o el suicidio asistido, pide recibir cuidados paliativos proporcionados, si son necesarios, y tener asistencia religiosa en los últimos momentos de su vida en un hospital. El documento ha de ser firmado por el interesado ante testigos.

*Obispo de Segorbe-Castellón