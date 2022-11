Control de fondos

La presidenta de la Comisión de Control Presupuestaria de la Eurocámara, Monika Hohlmeier, reprocha a los comisarios su falta de control y su laxitud con los fondos adjudicados a nuestro país. Dice que no tienen ni idea de cómo se gasta el dinero España, ni del cumplimiento del plan español ni del destino de los fondos, 31.000 millones ya entregados. Y que no saberlo no es presentable ni aceptable.

Nos reprocha que aún no esté en marcha el sistema informático de auditoría y control que prometió el Gobierno español en 2021, otra promesa incumplida, o sea que mintieron a Europa como mienten en casi todo a todos. La comisión ha detectado deficiencias y tendrá que comprobar el cumplimiento antes del próximo pago previsto de 6.000 millones que hoy por hoy está muy oscuro. De hecho se está barajando si procede congelar los fondos de la próxima solicitud de España por incumplimiento de compromisos. Reitera que «necesitamos una panorámica de en qué se lo está gastando España porque no tenemos información en absoluto». A las dudas se suma la cadena de dimisiones en el departamento encargado. La última, la directora general, Rocío Frutos. Aquí se junta la ineptitud para gestionar del gobierno con su total falta de transparencia y su modo caprichoso de actuar. Sánchez pasa de que le controle nadie, ni Europa, ni oposición, ni tribunales. Gasta sin tino en lo que quiere. Así, junto con sus socios independentistas, bilduetarras y comunistas van haciendo camino.asta que se les acabe el chollo y se estrellen. Lo malo es que nos estrellan a todos en el mismo tren. *Notario y doctor en Derecho