Hay Ciudadanos para rato

Quiero empezar este artículo de opinión agradeciendo a cada una de las personas que confían cada día en el proyecto de Inés Arrimadas, un proyecto que sigue más vivo que nunca en un proceso de refundación.ay un refrán que dice es de bien nacido ser agradecido, y como mi fortaleza es la gratitud quiero daros las gracias.

Dar las gracias por apoyar el único proyecto de centro liberal que existe en España, un partido valiente que sigue trabajando por el bienestar de los valencianos y valencianas en diferentes instituciones.emos visto como el bipartidismo se lanza a los brazos de los nacionalistas y extremistas poniendo en jaque nuestra convivencia; y ya estamos cansados de estas malas prácticas, y de las corruptelas que ponen en tela de juicio el buen nombre de nuestra comunidad.

Es hora de que el Botànic deje de hacer marketing político con propuestas volátiles que no aterrizan a la sociedad por la deficiente ejecución de los presupuestos cada año. Ya les adelanto, que, desde las Cortes Valencianas, trece diputados seguiremos peleando para que la política esté al servicio de los valencianos y no de los partidos políticos. Porque un gobierno que se ha subido el sueldo un 4% cuando la gente lo está pasando mal no es de recibo. Ahí estaremos reivindicando bajadas de impuestos reales, la eliminación del impuesto de sucesiones de las familias y empresas, ayudas al sector azulejero, más facultativos para bajar la lista de espera, agilidad en la concesión de las ayudas a la dependencia, más recursos para la educación inclusiva; y desarrollar un protocolo efectivo contra el acoso escolar, entre otras medidas.

En definitiva, desde Ciudadanos seguiremos reivindicando al Consell que se deje de sectarismos que van contra el bienestar de la sociedad. Señorías, aquí tienen Ciudadanos para rato.

*Diputada por Castellón en Les Corts