Obrim les portes de la Vall a noves empreses

El passat dimecres va ser un dia molt important per a mi i per a la ciutat que tinc l’honor de representar. Per fi van començar les obres de construcció del pont de connexió entre els polígons industrials, després d’haver superat moltíssims obstacles, de bones i males notícies, d’una pandèmia i d’una invasió de Rússia a Ucraïna que ha provocat un augment generalitzat dels preus.

Però l’inici de la construcció per si sol no és rellevant. Sí que ho són les seues conseqüències positives, perquè amb eixa infraestructura obrim les portes de la Vall d’Uixó a noves empreses. Com ja he explicat moltes vegades, esta connexió entre els polígons Belcaire i Mesquita és una condició obligatòria del Govern d’Espanya per a crear sòl industrial (ara mateix no n’hi ha disponible).

Açó és més important si cap perquè des de l’Ajuntament ja hem aprovat inicialment una proposta de desenvolupament del Sector Belcaire C, presentada per Blumaq, que permetrà que noves empreses puguen instal·lar-se en la ciutat i que les actuals puguen ampliar-se i créixer. I este és un dels anhels del sector empresarial i econòmic de la nostra ciutat, que ara està més a prop de ser una realitat.

Algunes persones m’acusen de voler guanyar-me el vot o la confiança dels empresaris. Això és una visió molt reduccionista, perquè quan parlem del futur de la Vall i de projectes tan valuosos com este no hem de parlar d’estratègia política. Això seria una falta de respecte per a la ciutadania i banalitzar una qüestió fonamental com la creació de llocs de treball i l’atracció d’empreses.

Este projecte de reindustrialització de la Vall el plantege des del convenciment que és el millor per a la ciutat i no per a guanyar-me el vot d’uns o altres. I ho faig així perquè sé on vull que la Vall arribe i de què vull que visquen els vallers i valleres en les pròximes dècades. Amb la col·laboració publicoprivada aprofitarem l’arribada de la macroplanta de bateries elèctriques de Volkswagen a Sagunt, que la setmana passada es va confirmar de manera definitiva.

Precisament eixe dia vam rebre a l’IES Botànic Cavanilles una delegació de Volkswagen i de la Conselleria per a veure les instal·lacions on s’imparteix la Formació Professional, especialment els cicles superiors d’automoció i d’automatització robòtica industrial. A la Vall som un referent en este àmbit formatiu i, sens dubte, esta notícia suposa una oportunitat per a l’alumnat del centre.

Per tots estos motius m’he deixat la pell perquè el president Ximo Puig complira amb la seua paraula i destinara 1.400.000 euros a la construcció del pont industrial. Perquè a més de ser un dels pilars que farà possible el desenvolupament del Sector Belcaire C, també millorarà l’eficiència en els polígons al ser una via de connexió digna que evitarà el pas en precari de vehicles i camions a través del barranc.

És evident que tenim un projecte de futur per a la Vall d’Uixó i que ja estem posant els fonaments del que serà la nostra ciutat en 2030. Estem fent els deures i treballant de valent, com en el seu dia van fer en Sagunt o en Onda, per a recollir els fruits en forma d’oportunitats i llocs de treball. Tornarem a ser un pol industrial fort i una ciutat on formar i consolidar projectes de vida.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó