De los delitos y las penas

No tengo ninguna simpatía por el independentismo. O mejor y para ser más precisos, respeto aunque no comparto el ideal separatista o independentista. Me parece un anhelo de personas dignas y respetables que se puede compartir o no, pero la unilateralidad es cuestión muy diferente, es un error mayúsculo, un atentado contra el Estado de Derecho que rompe la convivencia y las bases de una sociedad democrática. Aquellos que lo cometieron han sido juzgados y condenados. Hubo delitos y ha habido penas. Y si se vuelve a perpetrar continuará habiendo delito y habrá pena. Pero hay vida más allá de lo puramente jurídico y no estará de más que demos paso a la política. Y eso es lo que está haciendo y muy bien Pedro Sánchez.

El afán justiciero y punitivo que obra en cada uno de nosotros nos pide el cumplimiento íntegro de las penas. «Lo han hecho, que lo paguen y que lo paguen íntegramente». Ese espíritu exigente, tajante, severo, es comprensible y tiene sus defensores y sus razones, pero quizá se deja llevar por una inmediatez, casi natural, que pudiera ser suplantada por una reflexión más pausada y tranquila a la que desde aquí invitamos. Esa segunda reflexión nos puede llevar a comprender que hay poderosas razones que aconsejan al jefe del Gobierno tomar la decisión de suprimir el delito de sedición y dejarlo en «desórdenes públicos agravados». Veamos. A un responsable político lo que más le debe preocupar es el restablecimiento de la convivencia en paz y libertad. Y nadie puede negar que la situación en Cataluña está mucho mejor que en 2017. Antes, dos referéndums ilegales y una Declaración Unilateral de Independencia, España se rompía; y ahora los que se han roto son el frente independentista y el procés. El frentismo, la política de bloques entre independentistas y no independentistas se ha agrietado claramente. La pacificación es un hecho. Se vuelve al diálogo democrático e institucional. No se ha solventado el problema, pero se ha rebajado la tensión, se ha vuelto al diálogo, a la negociación y a la transacción política dentro de la ley. Siempre dentro de la ley. Transige el Gobierno, pero transige y mucho ERC, que no consigue su objetivo. Su máximo es «referéndum y amnistía» y no hay ni lo uno, ni lo otro. Es más, la reforma del delito de sedición se inició hace tres años, pero se ha retrasado porque ERC no aceptaba lo que ahora se ha conseguido. Se alivian las condenas, pero continua habiendo condenas; se facilita el regreso de los prófugos, que no exiliados, pero no se les regala el retorno. En resumen y según las últimas encuestas: el 58% de los catalanes está por la vía negociada y sólo el 11% por la independencia unilateral. El Gobierno actual heredó un problema grave del anterior ejecutivo que ahora está en vías de solución. ¿Quién hace más por la tan cacareada unidad de España? Respondan ustedes mismos. Ganar elecciones Además, es una incoherencia argumentativa decir que todo esto lo hace el jefe del ejecutivo para mantenerse en el poder. Para mantenerse en el poder lo fundamental es ganar elecciones y tanto los indultos, como la supresión del delito de sedición, lo que no son, son medidas electoralistas, no ayudan a ganar elecciones. Son medidas valientes, arriesgadas, que a buen seguro cuesten votos al Partido Socialista. Desgraciadamente, el espíritu justiciero y punitivo suele predominar en nosotros más que la reflexión serena, reposada y atenta. Pedro Sánchez hace política, en el mejor sentido de la palabra, aunque le cueste votos. Y medidas como esta se incardinan perfectamente con el PSOE de siempre, el que luchó por la democracia y tuvo un papel determinante en la transición y en la aprobación de la Constitución, una Constitución que llama al diálogo y a la integración del diferente. ¡Qué gran noticia que cada vez más, Bildu y ERC estén integrados y participen en la gobernabilidad de España! De los delitos y las penas es un libro de Cesare Beccaria (1764) que transformó el régimen jurídico tradicional y lo adaptó a la modernidad y a la Ilustración. Inspiró la reforma del antiguo derecho penal continental, caracterizado por su extrema crueldad, por su arbitrariedad y su falta de racionalidad. Creo que, de vivir hoy, a Beccaria no le disgustaría la reforma del código penal propiciada por el Gobierno socialista. Y es que, además, nos acerca a Europa. Presidente de la Diputación de Castellón