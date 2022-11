Mi inolvidable profesor, Ricardo Marín, me contaba un día la sorpresa que había tenido con uno de sus hijos, de unos ocho años, cuando al llegar a casa le recibió el niño con una sonrisa. «Papá», --le dijo-- «ya tengo cómo saberlo todo». El padre se quedó boquiabierto al escuchar decir tal cosa a un niño. Se lo contó a su esposa: «Mujer, tenemos un genio en la familia». Y le relató lo sucedido. Su esposa soltó una carcajada, respondiéndole: «No es un genio, es un niño a quien esta mañana, en la librería, yo, su madre, le ha comprado un libro cuyo título me llamó la atención: Ya tengo cómo saberlo todo».

Otra cosa hubiera sido que el niño, siguiendo la sentencia socrática hubiera dicho: «Solo sé que no sé nada». Con estas palabras queda claro que la sabiduría deriva del reconocimiento de la ignorancia. Ya sabe el lector que el método socrático consistía en eso: preguntar al interlocutor para que este se cuestionara todo lo que creía saber con certeza.

Creo que en estos tiempos que corren la sentencia socrática debería prodigarse, pues algunos actores (que actúan) públicos piensan que ya lo saben todo, como el niño del libro, o piensan que la verdad –la suya, como diría Machado-- es absoluta y no fruto de la ignorancia. «Tu verdad –dice el poeta--, no; la Verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela». Buen consejo al que habrían de seguir muchos de los que intentan vendernos su proyecto y que exige, a aquellos, tener la posibilidad y voluntad de aprender y de adquirir nuevos saberes. Pero no, muchas veces es el no saber del saber.

Profesor