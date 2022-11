«La pluja no sap ploure»

Borriana, com altres poblacions de la Plana, va patir el cap de setmana passat un episodi de pluges intenses i persistents, en alguns punts de la nostra ciutat van sumar 263,8 litres per metre quadrat, amb greus conseqüències que han provocat danys de consideració. El temporal i la quantitat d’aigua que ha caigut en poques hores ha superat la capacitat de drenatge i ha produït inundacions en habitatges de nombrosos carrers i especialment en la zona marítima, amb vehicles bloquejats i despreniments en façanes.

Una situació que exigia una reacció política ràpida i efectiva, i és el que vam fer des de primera hora. L’equip de govern amb els serveis locals d’emergència i seguretat han coordinat les actuacions per tractar de minimitzar les conseqüències i des de Via Pública, Policia Local i tècnics municipals van estar revisant en tot moment totes les ubicacions on es produïa qualsevol incidència. Les fortes precipitacions van produir multitud d’imprevistos al municipi i inundacions en algunes zones, es van haver de tallar camins i carreteres que van provocar una situació complicada, tant al nucli urbà com a la zona marítima i al terme en general.

Sistemes d’evacuació

Des de divendres de matí es van posar en marxa tots els sistemes d’evacuació, els operaris van estar revisant els embornals, desembossant desaigües i repassant les goles de la platja i la Serratella, la séquia del Rajolí i les bombes de buidatge, i fins diumenge van continuar els treballs per a restablir les condicions de totes les zones afectades, avui encara hi continuen les revisions i visites puntuals.

Tant la Policia Local com operaris de Via Pública, Facsa i bombers van estar treballant sense treva per restablir, tant com siga possible, la normalitat als carrers del municipi i fer front a les conseqüències dels 263,8 litres per metre quadrat registrats.

El resum d’actuacions de Policia Local, des de les 10h del divendres 11 fins a les 11h del diumenge 13, no pot ser més eloqüent: 201 cridades registrades i 25 avisos del 112, rescat de 5 persones, 23 intervencions per inundació d’immobles, 20 per vies inundades, 6 per caigudes d’arbres...

Zona catastròfica

Acabat l’episodi de pluges, des de diumenge estem fent les valoracions de les infraestructures afectades, que en són moltes, com ara la Casa de Cultura, centres educatius, instal·lacions esportives, obres en marxa, infraestructures viàries. A més, ens hem posat en contacte amb Subdelegació de Govern per a sol·licitar la declaració de zona catastròfica per a Borriana, ara zona afectada greument per una emergència de protecció civil.

Per part seua, la Generalitat ha respost positivament i, dilluns, el president Ximo Puig va mostrar la seua solidaritat amb les famílies i els municipis afectats i va anunciar ajudes per a reparar danys per l’últim episodi de pluges, que el Consell aprovarà en el plenari de divendres. A les nostres comarques, com deia Raimon, «la pluja no sap ploure» i davant d’aquestes situacions, cada dia més freqüents, hem de donar solucions a la nostra ciutadania.

Alcaldessa de Borriana