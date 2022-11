¿Un 25 de noviembre más?

Se acerca el 25-N, Día Internacional contra la violencia machista y, como cada año pienso, «ojalá no hiciera falta un día como este». Sin embargo, una vez más las cifras me devuelven a la realidad y este año 2022 ya son 37 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y, muchas más, las que han sido sometidas a algún tipo de violencia machista.

Todos los casos son terribles, pero hay dos que me han marcado, por su especial crueldad y porque muestran la peor cara del patriarcado. ¡Qué clase de ser recorre la distancia entre España y Bruselas para asesinar a una mujer de 23 años que ha decidido emprender una nueva vida! O, ¡cómo podemos explicar que un hombre retenga a una mujer contra su voluntad durante días, maltratándola, violándola…! Afortunadamente, esta última consiguió escapar viva, pero superar un trauma como ese no sé si le permitirá volver a vivir.

Sin embargo, ni la crueldad de los hechos, ni la edad de las asesinadas, ni las circunstancias… hacen que reaccionemos como sociedad. He llegado a la conclusión de que la sociedad está anestesiada, un mecanismo psicológico de defensa para no sufrir.

Salir a la calle

Muchas y muchos no nos resignamos a que cada año asesinen mujeres, casi todas las semanas, solo por serlo. Algunas personas vemos la vida con otras gafas, las gafas del respeto, la igualdad y la tolerancia cero frente a la violencia machista. Por ello, un año más, vamos a salir a las calles para gritar alto y claro que no queremos que nos maten, que nuestro deseo es que queremos vivir libres y en igualdad, y lo vamos a hacer vestidas de negro, porque una sociedad que mata es una sociedad oscura.

Saldremos en memoria de todas las mujeres que han sido asesinadas en 2022 y en la de las que lo fueron anteriormente, pero, también, en el nombre de todas aquellas que viven una muerte en vida cada vez que reciben un insulto, una bofetada o son sometidas sexualmente y por todas aquellas que sufren un acoso silencioso que no se ve, pero que las anula y las invisibiliza. Por todas las mujeres que no pueden vivir libres, este 25 de noviembre, Castelló teñirá las calles de negro y gritará alto y claro que no queremos que nos asesinen y que queremos vivir libres y en igualdad. Únete a nosotras.

Secretaria de Igualdad del PSPV de la provincia de Castelló