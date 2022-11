Una ciudad más accesible e inclusiva

El pasado martes se celebró el 30 aniversario de la puesta en marcha del transporte adaptado de Cocemfe en Castelló, un servicio que fue pionero en 1992 con la colaboración del Ayuntamiento. Han sido tres décadas de trabajo, esfuerzos y lucha por la dignidad de las personas con discapacidad. Según ha manifestado mi compañera Patricia Puerta, concejala de Bienestar Social, que participó en el acto de conmemoración, han sido 30 años de compañerismo, superación y de alegrías compartidas.

He tenido la oportunidad y satisfacción de trabajar conjuntamente con Cocemfe, una entidad que no se detiene, que siempre ha perseguido y logrado sus objetivos, que ha luchado y sigue luchando por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y me sumo a la celebración y a las felicitaciones de una organización que es un gran equipo entregado a los servicios de transporte adaptado, asesoramiento a las familias, atención psicológica o integración laboral.

Desde el Ayuntamiento, liderado por la alcaldesa Amparo Marco, la colaboración con Cocemfe es permanente y dirigida, sobre todo, a la participación pública y toma de decisiones de esta organización, a la ampliación de la igualdad de oportunidades y de la autonomía personal. Desde 2015, los equipos de gobierno municipal han tenido como prioridad hacer más accesible la ciudad. De hecho, Castelló se posicionó en 2019 como la segunda ciudad accesible europea.

Ahora, con la reciente aprobación del Plan General, la ciudad seguirá avanzando en un modelo urbano basado en el bienestar de las personas que la habitan. El nuevo ordenamiento urbanístico diseña nuestra gran casa común como un espacio para el encuentro, para la convivencia y la inclusión de la ciudadanía. Una ciudad cercana, inteligible e integradora de todos los colectivos sociales.

Las ciudades están evolucionando hacia este modelo más humano, sostenible y saludable. Desde el Ayuntamiento de Castelló ya estamos cumpliendo los ODS de la ONU para 2030, a través de la Agenda Urbana que es referente en su gestión. Y quienes niegan esta realidad están mintiendo a la ciudadanía.

Espacios sostenibles

Los gobiernos municipales debemos prepararnos para superar este reto de convertir las ciudades en espacios sostenibles, reduciendo la huella de carbono, eliminando barreras y aproximando los servicios públicos, con la autogestión de los elementos ambientales. El futuro no tiene otras alternativas.

El 30 aniversario del transporte adaptado de Cocemfe es un compromiso vigente, una acción de esta organización, con la colaboración del Ayuntamiento, que nos recuerda la importancia de desarrollar estrategias conjuntas, de seguir conquistando derechos. Es un ejemplo, entre otros, de la construcción del futuro de una ciudad que cada vez es más amable, humana y cercana. Es un referente del Castelló que queremos y necesitamos.

Portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló