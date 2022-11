Hace una semana que Castelló tiene Plan General. Tras más de 20 años huérfanos de seguridad jurídica urbanísticamente hablando, el Tripartito ha aprobado un Plan General que lleva siete años prometiendo y además de tarde, mal. Mal porque reduce un 70% el suelo industrial y en consecuencia recorta oportunidades de negocio, empleo, no favorece la economía circular, frena el talento y no mira al futuro. En definitiva un Plan Verde, nunca mejor dicho, impuesto por quienes gobiernan y no participativo ni consensuado con los castellonenses que son los que deben hacer posible una ciudad moderna y progresista, no de manual sino en la realidad. Pero insisto, el futuro empieza corrigiendo en el presente los errores del pasado y lamentablemente estamos ante un Plan que empieza en los tribunales, con 16 recursos a la Parte Estructural que no resuelve ni el número de alturas de los edificios, ni determina si eliminar unidades de ejecución, ni soluciona el problema de la Marjaleria. Ya le pregunté a la alcaldesa si en este caso, dejaba el texto abierto, para poder volver en mayo de 2023 a prometer a los marjaleros legalizar sus viviendas como hizo en la campaña electoral de 2019. Ella negó con la cabeza. Hace dos días que el Fadrell ha ofrecido a estos vecinos ayuda técnica para la redacción de los proyectos para la mejora de las urbanizaciones (alcantarillado, agua potable, iluminación), pero nunca la legalización de 5.000 viviendas para lo que los marjaleros ya han convocado una concentración el próximo 3 de diciembre.

No todo vale Desde Ciudadanos estaremos allí para apoyarles porque no todo vale, ni en la cuenta atrás. Porque como solemos decir en valenciano, no es pot ser dos vegades bo, que no som bobos. Sabemos que el Tripartito quiere mantenerse en el poder y para ello volverán a desplegar el panfleto de los incumplimientos y las falsas promesas. Llevan dos legislaturas y está todo inventado, no hay dos sin tres. Per això cal recordar que no es pot ser dos vegades bo perque no som bobos. Ay este Castellón mío, este Castellón nuestro… Ay ay. Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castelló