Cada día estoy más convencida de que para dedicarse a la noble tarea de la política se debería pasar un test de idoneidad a modo de examen donde la capacidad de trabajo, el rigor, la responsabilidad, la honestidad y la honradez, fueran los mínimos exigidos e indicadores de las habilidades necesarias para ser responsable de la gestión de los intereses de nuestros vecinos, es decir, asegurar que se es un buen representante municipal y merecedor de la confianza depositada por la ciudadanía.

Me inclino a pensar que el desencanto hacia cierta clase política viene motivado por conductas impropias de quienes varían su objetivo que no debería ser otro que el de trabajar por y para sus vecinos, procurando mejorar su vida cotidiana. Pero en cuanto tienen la más mínima oportunidad, evidencian lo que realmente son y para lo que están. Es decir, que algunos no llegaron para servir, si no para servirse y que no están para trabajar, si no por figurar con soberbia y prepotencia. Así que luego no nos escandalicemos cuando los ciudadanos afirman tener desafección por la clase política.

Rebaja de sueldos

El próximo capítulo del sainete que forman los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Benicàssim, viene protagonizado por la anunciada petición de la rebaja de sueldos incluso algunos por debajo del salario mínimo interprofesional, con lo cual, no sé que pensarán Pedro Sánchez y Yolanda Díaz de que la izquierda en Benicàssim proponga eliminar el sueldo a unos trabajadores cuando ellos mismos se acaban de aprobar su propio aumento.

Lo cierto es que la conducta impropia de PSPV-PSOE, Ara-Podem y Compromís, tras cobijar bajo su interesado manto a lo que queda de Ciudadanos y al ex de Vox, buscan paralizar el progreso de Benicàssim y eso es un insulto permanente a todos los vecinos. Incluso a sus propios votantes.

En de vez de dedicarse a la demagogia, deberían esforzarse por hacer una oposición responsable, seria, coherente en todas las instituciones, demostrando a la sociedad que pueden llegar a ser útiles respaldando proyectos importantes para el municipio. Sería una buena manera de justificar sus más que generosas retribuciones a final de mes y no perder el tiempo en desesperadas alianzas que, a golpe de rodillo, intentan desestabilizar Benicàssim.

Alcaldesa de Benicàssim