Cooperatives, gent i territori

És més que evident que en eixa franja que separa el món institucional del món associatiu, les cooperatives de serveis tenen un lloc molt destacat. Sembla impossible crear els relats socials i històrics de cada municipi sense tenir en compte aquestes entitats, d’una ampla tradició i que tenen la intenció de ser una eina eficaç de cara al xicotet propietari agrari valencià. Al llarg de molt de temps han estat pilars bàsics d’integració, reivindicació del món agropecuari i, per descomptat, canalitzadores de la innovació entre les usuàries i un univers tecnològic i tècnic en constant evolució. Cap entitat coneix millor les virtuts i les carències d’un poble que la cooperativa.

Per això, des de l’àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Castelló hem obert vies per establir col·laboracions que dinamitzen l’activitat econòmica de les nostres comarques, que ajuden a la nostra gent, als xicotets propietaris agraris i que milloren la vida de les persones oferint productes i serveis propis de qualitat.

Plans efectius

Els hem ajudat a repensar-se, a reflexionar i a redissenyar plans efectius. Però sabem que la feina no acaba ací i seguirem, de costat, treballant amb les cooperatives, visibilitzant la seua tasca i fent de pont entre les diverses institucions tan estatals com autonòmiques. Visibilitzar el seu treball significa mostrar el nostre territori com un lloc on l’esforç i la diligència es conjuguen amb la qualitat, la professionalitat i el progrés econòmic i social.

Diputat de Promoció Econòmica, Ocupació i Relacions Internacionals