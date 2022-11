Espècie a extingir

En la vida les formes són importants. Com parlem i com tractem als altres diu molt de nosaltres, i això val per a quan estàs en un bar sopant amb els amics i amigues, quan et trobes a un familiar i evidentment també com tractes als teus companys de treball o en el cas dels representants públics, als companys i companyes de la corporació.

Si ens creiem que la democràcia és el govern de totes i tots, que la paraula i el diàleg són les seues ferramentes de treball, és crucial que hi haja respecte entre els qui hagen de dialogar i reconèixer la seua legitimitat. Perquè saber quin és el lloc de cadascun i entendre que representem a la ciutadania haurien de ser els principis bàsics que evitaren desplantes, menyspreus i insults.

De com alguns governs, utilitzen les institucions en benefici personalista i partidista, menyspreant a la resta de representants i gastant els espais públics i institucionals no com un espai obert a la ciutadania, sinó com el seu cortijo, hi hauria per escriure uns quants articles. Un per explicar la gravetat dels fets. Un altre per analitzar el psicoticisme de qui ho practica, i altre per veure perquè la ciutadania no li donem la importància que té aquest ús de les institucions i inclús critiquem a qui ho denuncia.

Des de fa ja massa temps, en el debat plenari s’ha instal·lat un to agressiu i ple d’insults que es repeteixen massa vegades, que trenquen la capacitat de diàleg i d’arribar a acords. Cal dir que atacs i adjectius explícits com radicals, fanàtics, sectaris, demagogs, mandrosos, mentiders, hereus d’ETA, incompetents, poca vergonya i d’altres, sonen enmig dels debats amb una alegria que faria enrogir a qui entenga que un debat busca contrastar idees per arribar a acords.

Jo els he de dir que cada vegada tinc més paciència, i no em costa res acceptar que algú em diga que «hem de treballar més», bàsicament perquè puc argumentar el treball realitzat i la coherència en les meues accions. A més a més, són expressions que jo també gaste amb els meus adversaris dialèctics, i, per tant, seria hipòcrita i poc coherent, fer-ho jo i no acceptar que m’ho facen a mi. Però, els insults no tenen cabuda en un espai de debat. O no haurien de tenir-lo.

Prepotència desmesurada

Per desgràcia, el que alimenta aquestes actituds no és la ignorància, és una prepotència desmesurada. Perquè hi ha gent que considera que et pot tractar com si fores inferior. I el més incoherent és que si tu els dius que no tenen vergonya els insultes i si t’ho diuen ells, és correcte.

De fet, en el passat plenari el portaveu de Ciudadanos, en la rèplica d’un debat, que portava escrita, ens va dir que rese cada dia perquè siguem una «espècie a extingir», sense despentinar-se i convençut. Per cert, també portava escrita la seua frase estrela: «Sou uns cracks».

Aquest partit desapareixerà en les urnes, però aquells que els van donar espai a la seua prepotència i agressivitat, no. Els demòcrates tenim molta feina.

Portaveu de Compromís a la Diputació Provincial i a l’Ajuntament de Castelló