Gràcies, Veli

No hi ha paraules per a expressar l’agraïment que tinc cap a Veli Casanova per la seua dedicació en tots els àmbits, pel seu treball i per la seua amistat, tant des del punt de vista personal, com des de l’institucional com a alcaldessa d’Almenara i també com a secretària general del PSPV d’Almenara.

Es diu, i així és, que en quasi tot a la vida estem de pas, i a la política és tot un exemple, i qui es dediquem allò de lo públic, a les institucions, sabem que en aquestes tasques, bé siga al govern o a l’oposició, el nostre pas és temporal. La companya i amiga, Veli, ha decidit que ara és el moment de tancar aquesta etapa política a la seua vida i emprendre nous reptes personals, per als quals li desitge el millor. Setze anys Fa prop de setze anys Veli va començar com a regidora socialista a formar part del govern d’Almenara que encapçalava Vicent Gil i del que jo formava part ja aleshores. Des d’aquell moment hem compartit mil i una experiències tant en l`àmbit personal com en el de la gestió municipal, que es van intensificar quan vaig arribar a l’alcaldia. Treballadora incansable. Infatigable. Sempre ha estat damunt de totes les qüestions de la gestió municipal en el dia a dia. I ha complit les seues tasques, com no podia ser d’altra manera. Prop de setze anys treballant pel poble d’Almenara, últimament, entre altres qüestions en l’àrea econòmica i d’Hisenda, que tant bé coneix. Moltíssimes gràcies, pel treball. Companya de partit. Portaveu del Grup Municipal Socialista. Sempre col·laborant, sempre defensant el nostre ideari. Sempre estant i treballant pel PSPV d’Almenara. Moltíssimes gràcies per la teua dedicació i esforç. I en l’àmbit personal, moltíssimes gràcies per l’amistat, forjada al llarg dels anys. Gràcies per acompanyar-me sempre en els bons moments, i com no, especialment en els més dolents, sabent estar al meu costat. Per tant, només puc dir, Veli, que gràcies per tot! Alcaldessa d’Almenara i Secretària General del PSPV d’Almenara