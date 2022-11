Sí o sí... dimisión

Sí o sí, la ministra Irene Montero debe dimitir. El monumental error jurídico que ha supuesto su ley de garantía de la libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, no puede quedar impune. El populismo del Gobierno de Pedro Sánchez en su vertiente feminista no solo ha roto todos los consensos en torno a la igualdad, abriendo una profunda herida en la sociedad, sino que, lo que es más grave, ha terminado siendo una amenaza directa para las propias víctimas a las que supuestamente debía proteger.

Como madre de dos hijas, me siento horrorizada al conocer que violadores o agresores sexuales muy peligrosos ven rebajadas sus penas, exonerándolos de una carga por unos delitos que no pueden quedar impunes ni recibir beneficios. Y créanme que sé muy bien de qué hablamos, porque en mi profesión me dedico a asistir jurídicamente a mujeres que son víctimas de delitos. Y algunos casos son espeluznantes.

Ocultar cinco informes

No, las leyes no son un juego ni los jueces son machistas. Hacen cumplir la ley. La ministra Irene Montero es responsable, pero no la única. Ahora hemos conocido que el Gobierno de Pedro Sánchez ocultó al Congreso para poder aprobar la ley al menos cinco informes, entre ellos el del Poder Judicial, que ponían trabas a la regulación de los delitos sexuales. Y tres ministros socialistas intervinieron en la ley que rebaja las penas a agresores sexuales.

Es una vergüenza. Un fraude a nuestra sociedad. Como mujer, como madre, como ciudadana, exijo el cumplimiento de responsabilidades políticas. Y lo digo pensando en las víctimas de los delitos sexuales y sus familias. ¿Dónde están las mujeres socialistas que tanta pancarta exhiben? No las oigo rectificar. Yo no las creo.

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón