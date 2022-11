Oír y escuchar

El otro día, mi mujer y su hermana fueron al congreso feminista que tuvo lugar en el Auditorio. Al encontrarme con ellas cuando terminó, cometí un error bien claro. Pregunté cómo había ido (obviamente este no es el fallo) y respondieron que bien, pero que solo habían asistido mujeres y tres chicos de colectivos LGTBI+. Aquí vino mi metida de pata: «¡Ah! ¿Podíamos ir hombres?», pregunté. Antes de pronunciar la hache de mi género creo que me di cuenta, pero ya era tarde. Todavía no entiendo cómo se me pudo pasar por la cabeza que a un congreso feminista solo dejaban asistir a mujeres. Lo di por supuesto. No, ojo, no estoy tirando de ironía. Cuando me anunciaron que iban al de este año ni se me pasó por la cabeza apuntarme.

A un congreso feminista deberíamos ir muchos hombres. Nuestra presencia --como oyentes, ojo, que nuestra voz durante milenios ha sido casi la única que se ha escuchado-- la considero imprescindible, tanto o más que la de ellas. Pero cuánto cuesta escuchar, ¿verdad? Nos encanta hablar, dar nuestra opinión, explicar nuestra visión del mundo a los demás. A veces es algo tan natural como que necesitamos exponerla externamente para comprender nosotros mismos. Esa es la base de la escritura, absolutamente. Olvidamos con facilidad que nuestras palabras deben ser el final del camino de la reflexión, y esta ha de venir después de haber adquirido la información necesaria. Es un proceso básico y simple que no siempre tenemos en cuenta. Es cierto que al expresar en voz alta un problema a veces hallamos soluciones al mismo por la mera verbalización, pero también lo es que nos iría mejor si prestásemos más atención a lo que tienen que decir los demás, gente con más experiencia que se ha enfrentado a situaciones similares o personas que han dedicado su vida justo a estudiar esa problemática. Pero no, nosotros a la nuestra. Es también un signo de los tiempos, igual que el dolor de cuello de mirar tanto el móvil o los dichosos patinetes por las aceras. Cuesta escuchar, sobre todo, cuando disentimos de lo que se expone. Quizá en esa circunstancia es cuando más deberíamos poner el oído y prestar atención. A ver si va a resultar que carecemos de argumentos para rebatir lo que se nos presenta delante y por eso preferimos volvernos sordos. Solo encontramos pegas Esto me lleva a la política de cabeza. Nadie presta atención a lo que puedan ofrecer las tesis de partidos contrarios a los nuestros. Si atendemos a sus parlamentos, cosa que ya de entrada hacemos pocas veces, sale a relucir nuestro espíritu más crítico (que, ojo, no es malo en sí mismo) y solo encontramos pegas, faltas e incoherencias en su discurso. Así no vale; eso no es escuchar el argumento contrario. Admiro mucho a Albert Camus, el escritor y filósofo premio Nobel en los cincuenta del siglo pasado. A él, igual que a Jean Paul Sartre, le tentaron varias veces para meterse en política. Mientras que el segundo entró de lleno, Camus rechazó todas las propuestas con el mismo argumento: «Nunca perteneceré a un partido que diga tener la solución a todos los problemas». Brillante; simple y verdadero. Y no lo digo por los políticos, sino por la gente de la calle, el carnicero, el repartidor o el editor de provincias. A veces nos enfangamos en política de un modo visceral cuando en verdad ni siquiera nadie nos pone en el brete de pertenecer a este o aquel partido. Tampoco abogo por un pasotismo que solo conduce hacia la tiranía. Pero seamos capaces de criticar a los «nuestros» cuando hacen las cosas mal y, lo más difícil, alabemos al contrario cada vez que haga una cosa bien. Mejor nos iría, ¿no? Editor de La Pajarita Roja