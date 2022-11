Bloquegem el (s) masclisme (tes)

L’informe del segon trimestre de l’any de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial recull l’augment en un 21% de les ordres de protecció adoptades pels jutjats, 1.247, en el mateix període del passat any. En positiu, destaca l’evolució de les denúncies de tercers la qual cosa evidència que anem en el bon camí pel que fa a la implicació social en l’erradicació d’aquesta xacra. Al respecte de l’augment de les xifres, l’informe apunta també com a possible causa de l’augment de les denúncies la major identificació de la violència així com la major confiança en el sistema de protecció. D’altra banda, l’Observatori Nacional de Tecnologia i Societat, del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, ha publicat un informe sobre Violència digital de gènere en el que destaca que les dones pateixen en el pla digital contínues agressions i delictes contra el seu honor i intimitat, un reflex de la violència a la qual estem sotmeses en la vida real. A més a més, adverteix que aquest tipus de violència implica també greus conseqüències i que estem davant un problema de primer ordre que afecta àmplies capes de la societat, especialment dones adolescents i joves, dificultant-les el gaudi de les tecnologies digitals en una època en què són clau per al desenvolupament. A la Memòria anual de la Fiscalia General de l’Estat, relativa a 2021, es resaltava el fet que cada vegada siguen més habituals supòsits de violència masclista a l’entorn tecnològic i destaca un augment de la seua incidència entre menors d’edat.

Amb aquestes xifres sobre la taula i amb la crida que ens feien des dels centres educatius exposant-nos la preocupació sobre aquest punt, des de la Unitat d’Igualtat de Borriana vam connectar missatges per centrar la nostra campanya pel 25-N, Dia Internacional per l’erradicació de la violència contra les dones, en una qüestió que resulta evident per a tothom, la perillositat de com ens relacionem a les xarxes, i que s’està donant en un àmbit que cada volta més ens travessa a tots i totes: el digital. En canvi un espai en el que l’anonimat o amagar-nos darrere una pantalla està fent que creguem que els límits són difusos. Res més lluny de la realitat, els límits i qui els traspassa són ja coneguts i les principals víctimes, les de sempre. Noves formes per a mantenir el patriarcat però el nucli, el masclisme habitual. Com assenyalava abans, les veus expertes apunten a una major confiança en el sistema de protecció que ha de veure’s recolçat en un manteniment del sistema. Una qüestió que xoca amb el que pretenen des del govern estatal i que des de Compromís, la nostra diputada Mònica Àlvaro, ja ha reclamat: no podem suprimir ni un jutjat de violència de gènere perquè per acabar amb la xacra social que suposa necessitem de tots els estaments possibles, bloquejant el masclisme i els masclistes. Regidora d’Igualtat, Inclusió i Diversitat de Borriana