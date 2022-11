En los próximos días toca tragar más que catar. Vamos a asistir al primer mundial de fútbol celebrado en invierno, con el parón y el lío que supone en las grandes ligas que se pliegan a esta sinrazón. Prueba clara de que manda el dinero y más en el fútbol con tanto directivo corrupto y delincuente, esta concesión se compró.

vamos a un país musulmán, sin derechos humanos ni libertad, con la misma familia en el poder desde el siglo XIX. Especial marginación sufren las mujeres, los homosexuales (7 años de cárcel) y los inmigrantes. Curiosamente las organizaciones que tanto protestan en occidente por la situación de estos colectivos no tienen ni una queja allí. En el camino quedan los trabajadores de los estadios con unas condiciones de casi esclavitud. De los que según el diario The Guardian han fallecido 6.500. Por respeto se debería suspender, pero los miles de millones lo tapan todo.

Si decides ir, ya te advierten de que no lleves ropa ajustada ni faldas cortas, se recomienda el uso del velo en las mujeres «para evitar ataques indeseados». No mirar a los ojos a la población catarí por ser descortés e inapropiado. No saludar a las mujeres con las manos y evitar los abrazos. No utilizar la mano izquierda, ¿y los zurdos? Prohibido el alcohol, en el aeropuerto te requisarán todo el que lleves. No hacer fotos a edificios oficiales. Que se circule por los pasillos específicos para hombres y mujeres, respetar la separación de sexos. Que no se exhiban banderas arcoíris «para no ser agredidos».

Con todo esto va ir su tía. Desde casa animaremos: ¡¡España, España!!

Notario y doctor en Derecho