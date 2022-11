Portes obertes, sempre

La política municipal permet tindre un contacte directe amb la ciutadania, una comunicació que al Grau és fluida i constant. La Tinença d’Alcaldia és un espai de portes obertes per a escoltar les veïnes i veïns que necessiten informació, assessorament i també per a rebre les seues crítiques i queixes. Per a mi és un honor desenvolupar esta activitat tan gratificant. Soc una veïna més del Grau, per la qual cosa visc cada dia els problemes, necessitats, reivindicacions i també les solucions i assoliments conquistats per a millorar la nostra qualitat de vida.

Transformació de la ciutat Així mateix, des de 2015, amb els governs liderats per l’alcaldessa Amparo Marco, hem anat avançant en la transformació de la ciutat. Ara comptem amb un nou Pla General urbanístic, un document per al disseny del futur i una eina de creixement i desenvolupament socioeconòmic. El Pla General venia patint una dècada d’abandó i desídia dels governs del PP, una actitud que ha perjudicat greument el desenvolupament del Grau, que ha generat inseguretat, confusió i cap garantia jurídica. Ara tot serà diferent. Ara, veurem com el desenvolupament urbanístic del Grau serà una realitat més positiva. A més, la Tinença d’Alcaldia sempre està oberta a les persones que residim al Grau i que tant estimem, amb una gestió dialogant i resolutiva. No obstant això, vull disculpar-me per si, en algunes ocasions, les qüestions reclamades no es resolen tan ràpid com deuria. Però, al final, allò que es denuncia acaba sent esmenat. Vull agrair la participació ciutadana del Grau, moltes gràcies a eixes persones que, des de les oficines municipals, o des del carrer, em transmeten les seues inquietuds, necessitats i els seus suggeriments. També vull agrair el treball de les Brigades Municipals perquè cada dia realitzen millores als nostres carrers i places, així com altres àrees municipals. Perquè el Grau són totes i tots nosaltres. Tinent ‘Alcaldia del Grau, regidora de Gent Gran, Comerç i Consum