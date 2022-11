Les quiero hablar de dos temas, diferentes entre sí pero con un denominador común, la dejadez del tripartito a nivel municipal (falta de escucha vecinal) y a nivel autonómico (falta de financiación Universitat Jaume I).

La semana pasada celebrábamos el 25 aniversario de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Castellón (Coasveca), la alcaldesa socialista no encontró hueco en su agenda para asistir. Pero lo que podía ser anecdótico, no lo es, muestra un patrón de comportamiento y una línea política estas dos legislaturas, la de menospreciar al movimiento vecinal. El gobierno municipal ha eliminado los presupuestos participativos durante estos años, no ha escuchado las necesidades vecinales, ha impuesto sus medidas ideológicas a las demandas ciudadanas y no dan solución a problemas de seguridad como la invasión de jabalís que vemos diariamente cada vez por más lugares de la ciudad poniendo en riesgo a los castellonenses.

Financiación de la UJI

Por otro lado, la UJI se creó y ha crecido gracias al apoyo y reivindicación de la sociedad castellonense, pero Castellón no sería lo mismo sin ella. Allí hemos tenido la oportunidad de formarnos como profesionales y como ciudadanos, hemos podido aprender a respetar opiniones ajenas, a reflexionar, buscar argumentos para defender las convicciones que vamos adquiriendo con la formación y la experiencia. La falta de financiación que sufre la UJI por parte de la Generalitat, en momentos como los actuales con la subida de costes, no tiene justificación. Sin inversión en universidad, no esperemos que nuestra sociedad sea mejor en las próximas décadas.

Escuchar soluciones a los problemas actuales de los castellonenses e inversión en las generaciones futuras a través de la educación. Esa es la fórmula del éxito que ha olvidado el tripartito que lidera el PSOE, eso es lo que hay que recuperar en unos meses.

Secretario general y portavoz adjunto PPCS