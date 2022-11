Salvem la ceràmica!!

Aquest és el títol del manifest acordat en la reunió dels municipis afectats per la crisi del clúster ceràmic. Va ser a la Diputació el passat dilluns 14 de novembre i va hi haver total unanimitat en el diagnòstic i en les accions a emprendre. Era una preocupació latent, però va ser a la Cimera d’Alcaldesses i alcaldes del passat dia 5 de novembre on es va llançar la veu d’alarma: «Si el taulell mor, Castelló es mor» i es demanava a la Diputació, com ajuntament d’ajuntaments, que liderara la vital sol·licitud d’ajuda. La resposta va ser immediata i l’equip de govern de la Diputació de Castelló, integrat per PSPV-PSOE i Compromís, i el principal partit de l’oposició, el PP, vam consensuar aquest manifest per mostrar el màxim suport a les organitzacions que representen el sector. Un manifest que hem presentat també a Ciutadans per a la seua consideració i per buscar el seu assentiment que possibilitarà la ratificació de totes les forces polítiques amb representació en la institució provincial.

El diagnòstic és clar. El clúster ceràmic és un tractor de l’economia de Castelló, de la Comunitat Valenciana i també d’Espanya, convé no oblidar que suposa un 2,7% del PIB de tot l’estat espanyol, exporta a 180 països i, en conseqüència, és de gran ajuda per a la balança de pagaments. Però situant-se més directament a la nostra província, el 28,84% de l’ocupació total pertany al sector: 23.000 directes i 73.385 amb indirectes i induïts. La seua concentració a la nostra província és altíssima: quasi el 94% de la producció nacional, sobretot en les comarques de la Plana Alta, la Plana Baixa i l’Alcalatén. El seu dinamisme, capacitat innovadora i productiva és proverbial: 4.855 milions d’euros de facturació total en 2021 i un creixement del 5,1 de taxa anual des del 2012. La crisi no és de vendes, però els costos de producció s’han disparat sobretot per l’increment dels preus energètics. La previsió per al final del 2022 de la factura sectorial de l’energia (gas i electricitat) és d’un 214% més que la factura del 2021, que va ser de 678 milions d’euros. Totalment inaguantable. A més, a més, cal afegir altres variables que incideixen negativament com la guerra d’Ucraïna, el tancament del mercat algerí, la incertesa en el subministrament de les matèries primeres, la desigualtat respecte a altres països competidors, etc. La crisi està servida i la seua incidència en la classe treballadora també: uns 9.000 treballadors estan en ERTE, alguna empresa ja ha tancat i el perill de la deslocalització és clar i evident. Cal actuar! Ajuda urgent La primera mesura és donar suport al sector i a les organitzacions que el representen: Ascer, Anffecc i Asebec (taulell, esmalt i maquinària) en les seues reivindicacions. I, en segon lloc, demanar ajuda i ajuda urgent al govern d’Espanya. No és veritat que que no hi haja ajudes, el tema de la cogeneració es va solucionar i dos Reials Decrets, el 6/2022 i l’11/2022 vehiculen ajudes: 400.000 euros per empresa i 2.700 euros per treballador. La Generalitat valenciana destinarà 110 milions d’euros per ajudes directes i préstecs, però donada la dimensió de la crisi són ajudes insuficients. I el que és molt important, el marc temporal establert per la Unió Europea relatiu a les mesures d’ajuda estatal destinades a recolzar l’economia després l’agressió contra Ucraïna per part de Rússia, als seus articles 52 i 53 permet ajudes d’Estat molt més ambicioses que ja estan duent a terme altres països com Itàlia o Portugal. «Les ajudes, diu textualment l’article 5, apartat b, podran concedir-se en forma de subvencions directes, avantatges fiscals i de pagament o altres formes d’ajuda, com anticipis reembossables, garanties i préstecs...». Des de la Diputació estem i continuarem estan donant suport al sector. Al manifest també s’arreplega la creació d’una taula de seguiment del «Pacte per a la defensa del sector ceràmic de la província de Castelló», taula on volem que estiguen tots els sectors polítics i socials afectats. De fet, pròximament ens asseurem també en les forces sindicals i empresarials afectades. Junts hem de salvar la ceràmica! President de la Diputació de Castelló