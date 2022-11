Treballem per la ciutadania

Com que som conscients que a Borriana sovint «la pluja no sap ploure», els últims anys no hem parat d’impulsar i mamprendre obres per a mitigar la problemàtica que pateix la nostra ciutat en cada episodi de fortes pluges, unes iniciatives que moltes voltes s’han vist retardades per la llarga burocràcia d’altres administracions.

L’any passat el govern municipal va realitzar obres de millora del sistema de drenatge contra les inundacions en la plaça Mariners i carrers Columbretes, Rosa dels Vents, Elkano i l’Alguer al Port de Borriana, amb la instal·lació de nous embornals i pous de registre i la redirecció de diversos desaigües al col·lector situat a l’avinguda de la Mediterrània, per a accelerar el procés de desguàs durant els primers moments de pluges torrencials. Encara que no es tractava d’una actuació d’una gran despesa, sí que ha estat molt positiva perquè, com s’ha pogut comprovar, ha servit per a alleujar la càrrega que ha de suportar la xarxa en aquesta zona i poder evacuar les aigües.

Igual que les obres que s’han fet enguany de substitució i renovació dels embornals del barri del Carme, als carrers Tramuntana, Gregal, Ponent, Garbí i Consolat de Mar, també al Port, amb la instal·lació de nous embornals sifònics per a la recollida i l’evacuació d’aigües pluvials que ha permès augmentar la capacitat en reduir possibles obstruccions.

Passarel·la al Clot

Ara mateix, s’han iniciat obres cabdals com la construcció d’una passarel·la al Clot de la Mare de Déu que evitarà haver de reparar-la cada volta, i estan a punt de començar les obres d’instal·lació dels caragols d’Arquimedes a la Serratella, que augmentarà la velocitat d’evacuació a la mar de les aigües de pluja, en una zona amb una capa freàtica pròxima a la superfície que necessita un drenatge ràpid i, d’aquesta manera, s’evitaran els efectes de les inundacions amb què ha de bregar el veïnat d’aquesta zona del litoral.

A més, el govern municipal té en marxa importants projectes per a minimitzar les inundacions, com ara la remodelació del vial de l’avinguda Mediterrània amb un pressupost de més de 2 milions d’euros, dels quals la meitat es destinaran a augmentar el sistema de drenatge i la capacitat d’arreplegar aigua pluvial, amb noves conduccions d’aigua potable i la instal·lació de noves canalitzacions i bombaments per a l’evacuació d’aigües residuals i pluvials.

També hi ha previst un pla per a la construcció d’un gran col·lector a l’avinguda Tarancon i Jaume I, amb l’objectiu de reduir les crescudes del nucli urbà, especialment la plaça Generalitat i l’Escorredor. Fins i tot hem assumit les despeses de reparacions i de treballs en col·laboració amb el Sindicat de regs per millorar l’evacuació de séquies. Amb tot, continuarem donant solucions i respostes efectives per a resoldre la falta d’acció i d’inversions dels governs anteriors. La nostra raó de ser és el treball pel benestar de la ciutadania, i així ho fem.

Alcaldessa de Borriana