La costa espera respostes immediates

Després de l’extens expedient de reivindicacions i d’exigències, escrits i reunions que hem realitzat durant molts anys des del govern municipal de Borriana, amb l’esperança d’obtenir respostes immediates i que es progresse de veres en els projectes per a protegir i solucionar el problema d’erosió que pateix el nostre litoral, he d’agrair al PSPV provincial, encapçalat pel secretari general Samuel Falomir, i als diputats i senadors socialistes castellonencs a Madrid, el compromís personal adquirit per tal d’ampliar la pressió per via diplomàtica sobre el Ministeri per a la Transició Ecològica. Necessitem que s’executen les obres de regeneració i protecció necessàries que eviten que nous temporals continuen fent avançar la línia de costa terra endins.

Suposa fer un front comú per a exigir la regeneració del front litoral, sumant col·lectius i persones perquè volem donar una imatge de força i unitat que pressione a la delegació de Costes a activar com més prompte millor les inversions que planteja el pla estratègic de recuperació de la costa de 2015. Protecció integral de les Goles Reclamem que s’acceleren els tràmits i la concreció d’uns terminis realistes i la inclusió de les obres en els pressupostos de l’Estat. Obres pendents del Ministeri a la nostra ciutat com la protecció integral de les Goles, el reforç de diversos murs en la costa nord, la creació d’una platja a la Serratella i la construcció de quatre espigons, de manera que es frene la regressió de la costa, minimitzant els efectes dels temporals. Està en joc l’estabilitat de molts habitatges de veïns i veïnes, i també del turisme de sol i platja, una de les principals fonts d’ingressos i de generació d’ocupació per a Borriana i molts altres municipis de Castelló. Són actuacions molt necessàries per a protegir i solucionar el problema d’erosió que pateix el nostre litoral, tots previstos en l’estratègia d’actuació del tram de costa entre els ports de Castelló i Sagunt. La costa és per a nosaltres un dels actius més importants per al futur econòmic de Borriana i, indubtablement, no abaixarem la guàrdia i continuarem treballant i reivindicant solucions i inversions fins que es resolguen tots els problemes de la costa i de la nostra ciutadania. Secretari general del PSPV-PSOE de Borriana