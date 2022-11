Una nueva ciudad

Tener un plan suele ser tener un objetivo. Plantearse una meta a la que llegar en un futuro, cuanto más próximo mejor. Y Castelló, por fin, ya tiene un nuevo Plan General.

Pero, como suelo decir, el Plan General no es un fin de trayecto, sino que es un principio. Hay que ponerse a trabajar para que el objetivo del plan sea una realidad. Y aquí es donde el Partido Popular sigue estando equivocado, como lo estuvo con su plan general aprobado con prisas y anulado por el Tribunal Supremo por falta de participación pública y que nos ha hecho perder quince años. El PP pide más suelo industrial, y digo yo, ¿no será mejor que iniciemos los trabajos para que los dos millones de metros cuadrados que prevé el plan aprobado se ejecuten y se llenen de empresas? Es más lógico reclamar suelo cuando el que tenemos planificado ya esté urbanizado o en vías de urbanización. Porque si no ¿para qué? ¿Para pagar más IBI? No tiene sentido.

Marear la perdiz

Sabemos que la fórmula del Partido Popular era recalificar el suelo, pero no desarrollarlo (Parc Castelló, el Plan Especial de la Marjaleria, etc). Hacer rayas en un plano para marear la perdiz. Y demostrado está el resultado.

Sagunto, con el que nos compara el PP, tiene 6 millones de metros cuadrados porque hay compromiso de que una gigafactoría va a ubicarse allí. Y yo estoy seguro que, cuando la estación intermodal de Castelló inicie sus trabajos de construcción, junto con el potencial del puerto y la ubicación estratégica de nuestra ciudad, hay medios e instrumentos urbanísticos para que las necesidades industriales de nuestra ciudad sean colmadas sin necesidad de que estén previstas en el plan hoy.

Urbanista