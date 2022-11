És el títol de la campanya que hem impulsat aquest any des de l’Ajuntament de l’Alcora amb l’objectiu de previndre i sensibilitzar sobre la violència masclista. Concretament, és una crida a empatitzar i posar-nos en la pell de les víctimes, i a què, com a societat, no mirem cap a un altre costat i els donem la mà davant una situació tan dolorosa i complexa.

Amb aquesta iniciativa ens unim a les reivindicacions que hui se succeeixen arreu de tot món amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Vull destacar, una vegada més, el treball de la regidora d’Igualtat, Tica Pons, i agrair la gran implicació dels veïns i veïnes en la campanya. Representants de la Policia Local i la Guàrdia Civil, d’associacions, d’entitats, de clubs esportius, de la Corporació Municipal, artistes, persones anònimes… han participat en l’audiovisual Alguna vegada?, un magistral treball dirigit per Pere González i protagonitzat per l’actriu alcorina Malena Saborit, que es projectarà aquesta nit a l’Auditori de la Caixa Rural. Gràcies de tot cor per unir forces i tornar a visibilitzar eixe exèrcit que és la societat alcorina, que està al costat de les víctimes i vetla sempre per elles.

L’associació Dones Progressistes de l’Alcora ha organitzat també un emotiu acte per hui, el muntatge Somnis trencats, en memòria i dedicat a les dones que han sigut assassinades. No podem ni volem oblidar-les.

La violència de gènere ha deixat a Espanya, des de principi d’aquest any, 38 dones assassinades i dos menors. Darrere d’aquestes xifres hi ha molt de dolor, una grandíssima injustícia, projectes de vida truncats i famílies destrossades. Si fem eixe exercici d’empatia, de posar-nos en la seua pell, encara que siga per un moment... el dolor és insuportable. Per totes elles no podem fer ni un pas arrere en matèria de prevenció de la violència masclista i protecció de les víctimes, al contrari, hem de continuar avançant perquè encara queda molt per fer.

Responsabilitat de tots

L’erradicació i la prevenció de la violència de gènere és responsabilitat de tots i totes, cadascun des del nostre àmbit hem de sumar perquè així siga. Les administracions públiques, especialment, hem de tindre un paper actiu en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat.

Mai hem de deixar de sumar. A l’Alcora, aquesta setmana hem iniciat el procés per a la signatura del conveni d’adhesió de l’Ajuntament al protocol VioGén. Així, la Policia Local s’incorporarà al Sistema de Seguiment Integral dels casos de Violència de Gènere. La finalitat és aprofundir en les mesures de protecció a les víctimes de violència de gènere i previndre i evitar riscos de noves agressions.

És molt important treballar de manera coordinada totes les Forces i Cossos de Seguretat --locals, autonòmiques i estatals--, i per tal d’adoptar les mesures de protecció adequades, resulta fonamental disposar d’un registre amb la informació que permeta realitzar un seguiment individualitzat de les circumstàncies de les víctimes i del risc en el qual es troben de patir noves agressions.

Vull recordar --tota difusió és poca-- que l’Ajuntament de l’Alcora compta amb un servei d’informació i assessorament dirigit a dones a través del qual s’ofereix atenció personalitzada sobre recursos, serveis, prestacions, formació, orientació sociolaboral, itineraris professionals i normativa que afavorisca la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

El que fem hui és molt necessari per a visibilitzar la xacra de la violència masclista i a les seues víctimes, però cal treballar dia a dia perquè realment puguem avançar. Mai no serem del tot lliures mentre hi haja dones que no ho siguen.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló