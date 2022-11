El Partido Popular ha anunciado el regreso de Alberto Fabra como un hecho triunfal, solo les ha faltado una escenificación, tipo Casado, montado en un corcel, cual triunfante libertador (ya sabemos qué pasa con los libertadores que luego se tornan dictadores). ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Que el PP celebra el retorno del mayor recortador de derechos sociales, ya que su gobierno se basó en recortes y subida de impuestos.

Hagamos memoria; en la época de Alberto Manostijeras nos quedamos sin Canal 9, ¿y por qué nos quedamos sin tele valenciana? Por haberla convertido en un feudo del PP que no pudieron sostener económicamente.

Seguimos con los recortes: eliminó la sanidad universal, recortó 50 millones de euros en farmacia hospitalaria y 150 millones en gasto farmacéutico, ¿recuerdan el copago farmacéutico? Alberto Manostijeras fue el responsable. Todavía me entran escalofríos cuando con el gobierno del PP las personas mayores dejaban sus tratamientos médicos porque no los podían pagar, o porque preferían dar de comer a sus nietos que comprar el medicamento. Ahora eso ya no pasa, una de las primeras medidas del president Ximo Puig fue eliminar el copago farmacéutico y devolver la dignidad a nuestra tierra con la sanidad universal.

Recortaba a los más vulnerables

Pero el señor del recorte (que no el de las moscas) mientras recortaba a los más vulnerables, subía los impuestos —¡ah! ¿Qué el Partido Popular sube los impuestos? Por supuesto— es una de esas promesas in eternis del PP: en la oposición y en campaña prometen bajar los impuestos y cuando gobiernan los suben castigando a las clases trabajadoras (veo al PP calentando banquillo).

Moraleja política: no te fíes del PP porque ni es bueno, ni bonito, ni barato.

Diputada autonómica