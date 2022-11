No hay lema ni consigna que resuma toda la frustración, toda la rabia, todo el dolor que provoca el terrorismo machista. El 25-N que vivimos ayer, el 25-N de cada año, nos recuerda que la lucha feminista está más vigente que nunca, que no hay espacio para la violencia contra las mujeres en las sociedades democráticas, que combatirla es defender los derechos humanos, que poner todas las herramientas legislativas, económicas y sociales al servicio de la protección de las mujeres, de la igualdad en definitiva, es una cuestión de Estado.

Resulta insoportable el número de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas y exparejas en España (38 este año, 1.170 desde que se tienen registros). Los números son fríos, pero las historias detrás de ellos son dramáticas. No podemos tolerarlo más. La violencia de género nos pone frente al espejo como sociedad, nos muestra cuánto queda por hacer para romper las estructuras que generan desigualdad.

Es cierto que los avances son incontestables. Hoy tenemos leyes que nos protegen, que reconocen nuestros derechos. Hemos ocupado espacios, hemos dado pasos enormes hacia la igualdad, hemos transformado la realidad social. Y es precisamente porque hemos avanzado, porque hemos eliminado privilegios, por lo que se producen reacciones e intentos de retroceso. Las grandes conquistas sociales siempre han encontrado resistencias.

Lo hemos visto en el Congreso de los Diputados esta misma semana, con ataques absolutamente intolerables de Vox a la ministra de Igualdad. La violencia contra las mujeres se da de muchas formas y una de ellas consiste en socavar la autoridad, la credibilidad y la determinación de las mujeres que ostentan poder. Lo ha dicho también María Teresa Fernández de la Vega en un acto ayer: lo sufrieron antes Bibiana Aído o Leire Pajín, lo sufrieron y lo sufren muchas, sino todas de alguna manera. Por eso no cabe dar ni un paso atrás en la lucha por la igualdad.

La vía de la igualdad

Estoy convencida de que nuestro país, nuestra comunidad y nuestra ciudad quieren la igualdad, la defienden, la luchan. El camino que hemos andado como sociedad conjuntamente no se va a desandar, por mucho que quieran unos pocos. El sentir general, la voluntad mayoritaria hace tiempo que transita la vía de la igualdad, porque no hay otra manera de construir un futuro digno y pleno para todos y todas. Porque el feminismo beneficia a toda la sociedad en su conjunto, hombres y mujeres.

No debe paralizarnos lo alto que griten. Esas soflamas que oímos desde tribunas que nunca deberían utilizarse para propagar el odio no nos representan como sociedad. Y podrán acaparar titulares y horas de televisión, pero todo el mundo sabe que contravienen no solo los principios básicos de democracia y derechos humanos, sino el sentido común.

Ayer compartí la mañana con muchos jóvenes, chicas y chicos, que se acercaron al parque Ribalta a escuchar el manifiesto del 25-N junto a las organizaciones feministas, y me siento orgullosa de Castelló cuando veo que tenemos la generación más concienciada contra la violencia machista. Si algo alimenta los grandes movimientos sociales como el feminismo es la esperanza y esta juventud la representa.

Alcaldesa de Castelló