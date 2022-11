Es hora de bajarle los impuestos a los castellonenses. Vivimos momentos delicados. A los últimos coletazos de la pandemia se une ahora una crisis económica sin precedentes, ligada a un alza de precios inédita que ahoga a familias, pymes y autónomos. Nada escapa del encarecimiento, empezando por una cesta de la compra que se ha convertido en un lujo al alcance de pocos.

Me hierve la sangre ver cómo, en este contexto de crisis, el gobierno del PSOE de Pedro Sánchez se limita a mirar hacia otro lado. Mientras se preocupa en rebajar la sedición para contentar a sus socios de ERC, no baja la factura de la luz. Mientras apaga el fuego de su gobierno con la ley del sí es sí para salvar el pacto con Podemos, y que está dejando en la calle a los violadores, no está ayudando a que los ciudadanos llenen el carro de la compra. Mientras pacta con Bildu la expulsión de la Guardia Civil de Navarra, no tenemos solución para el azulejo, a pesar de que ya son 9.000 los trabajadores afectados.

Bajar impuestos

No, no podemos mirar para otro lado. Y si no lo hace el Gobierno de Sánchez, debería hacerlo el gobierno de la ciudad de Castellón. Una pena que Amparo Marco y sus socios hayan perdido la oportunidad de bajarle los impuestos a los castellonenses y ayudarles a que vivan un poco mejor. Desde el Partido Popular hemos propuesto una rebaja de 10,1 millones de euros, bajando el IBI, el ICIO, el impuesto de circulación… pero PSOE, Compromís y Podemos han dicho no. Es decir, seguirán friendo a impuestos a los ciudadanos.

Una oportunidad perdida. Familias, pymes, autonómos… necesitan apoyos, no más palos en las ruedas. Pero Marco, al igual que Sánchez, prefiere mirar hacia otro lado.

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón