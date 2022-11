Música i 25-N

Si ahir a les portes de l’Ajuntament d’Almenara vam dir que estàvem Fartes de la violència de gènere en un manifest, hui ho farem de nou però amb música. Música contra la violència de gènere. Això és el que passarà esta vesprada a Almenara, on gràcies a la iniciativa de l’Associació Musical Santa Cecília d’Almenara i l’Ajuntament es convertirà el tradicional concert de Santa Cecília en un gran crit del poble d’Almenara per a dir que ja hi ha Prou i que estem Fartes. En ell recordarem a totes les dones assassinades i també conscienciarem per a que no torne a passar. Unirem la nostra música amb el crit contra aquesta xacra que ens persegueix des de fa temps.

Amb aquesta iniciativa culminem la campanya iniciada enguany des de l’àrea d’Igualtat anomenada FARTES!, un crit per a despertar de nou, per a actuar, per a conscienciar, per a buscar com tallar la violència masclista i créixer i viure amb igualtat. I encara que aquestos dies hem tingut actes com concentracions, exposicions, punts violeta o teatre, no podem oblidar que aquesta tasca no és nomes d’aquestos dies, sinó, com dic sempre, s’ha de fer 365 dies a l’any i no parar.

Conscienciar des de menuts

I a més, hem de conscienciar des de ben menuts i menudes, per a que aquesta xacra quede tancada en el futur. I per això, amb la col·laboració de l’escola i en aquest cas de l’Equip de Sensibilització i Prevenció de la Violència de Gènere i Promoció de la Igualtat del Centre Dona Rural Segorbe s’han impartit uns tallers adaptats a les diverses edats dels xiquets i xiquetes. Pròximament, també serà el torn dels i les més majors, a l’Institut, per a seguir amb aquesta tasca, això sí, amb altres paràmetres i qüestions adaptades a les seues edats i riscos, a l’adolescència.

Però com deia en un principi, hui connectem el 25-N i la nostra música, la de la banda d’Almenara. I per això, m’agradaria agrair a l’AMSCA la seua col·laboració, participació i implicació en conscienciar sobre problemàtiques com la violència de gènere. Però a més, com hui també celebraran a la seua patrona, Santa Cecilia, m’agradaria agrair i destacar en aquestes línies el gran esforç i bon fer de la nostra societat musical, encapçalada per Pilar Forner a la presidència, societat centenària que manté viva la gran tradició de la música al nostre poble, no sols a través de la banda simfònica, sinó també amb les diverses seccions, i com no, de l’Escola de Música, que representa el futur.

Alcaldessa d’Almenara