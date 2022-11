Acabem amb les violències masclistes

El 25N commemorem el Dia Internacional per l’Eradicació de les Violències Contra les Dones. Una data que rememorem any rere any, ja que les violències masclistes continuen marcant les vides de milers de dones, xiquets i xiquetes al món.

En concret, a l’Estat espanyol 37 dones i un xiquet han estat víctimes de la violència masclista aquest 2022 malgrat els esforços de les institucions i organitzacions que treballen per acabar amb aquesta xacra social.

Enguany es compleixen 5 anys del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, un pacte que ha aconseguit complir amb el 94% de les mesures que s’havia marcat. Però, si bé és cert que hem avançat en qüestions d’igualtat de gènere i coresponsabilitat, observem també com les noves generacions continuen adoptant rols masclistes i actituds tòxiques que contribueixen a perpetuar un sistema patriarcal que oprimeix i violenta les dones. L’abús de les noves tecnologies i la facilitat amb què el discurs d’odi i masclista s’estenen a través d’Internet afavoreixen la normalització i la justificació de comportaments masclistes. Per això, cal interpel·lar els homes de manera directa i fer-los partícips de la lluita feminista, de la lluita per la igualtat de drets.

Lamentablement el 25N i les reivindicacions al voltant d’aquesta data passaran aquest 2022 a un segon plànol per a gran part de la població masculina, ja que coincideix amb la celebració del Mundial de Futbol de Catar. Un Mundial envoltat de polèmica organitzat a un país patriarcal i antidemocràtic que no respecta els Drets Humans, un mal exemple per a les noves generacions. Per això, des de Compromís vos demanem que lluiteu amb nosaltres per acabar amb les violències masclistes.

Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real