Diana Maffía, una vida feminista

A propuesta del Instituto Feminista de la Universitat Jaume I la profesora Diana Maffía recibió el pasado 22 de noviembre la máxima distinción académica que puede otorgar una universidad, el reconocimiento de Doctora Honoris Causa.

La profesora Maffía nació un 19 de septiembre de 1953 en la Ciudad de Buenos Aires. Fue la segunda de cuatro hermanos, y según ella misma cuenta, fue desde pequeña consciente de la educación diferencial que se le daba a ella y sus hermanas pequeñas en relación a su hermano mayor. Fue siempre una gran lectora y en su juventud en los años 70 se revelaron sus gustos humanísticos: pacifismo, rechazo al consumismo, celebración de la diversidad y de la creatividad, contacto con la naturaleza, curiosidad por el pensamiento oriental, celebración de los sentidos, y la confianza en el trabajo de conciencia que conlleva la generación de la capacidad transformadora que todo individuo tiene. Como ella misma dice, son los ideales que el movimiento de liberación de esa época le enseñó.

La profesora Maffía tiene un largo currículum académico, el cual está atravesado por sus principios, como suele pasar en la vida de las personas que se comprometen por mejorar el mundo. Y esos principios están férreamente cimentados en la defensa de los derechos humanos, la dignidad de la vida humana, el respeto como pilar básico de comunicación y comportamiento humano. Todo ello la ha llevado a lo largo de su vida a proponer, defender y luchar por causas que siempre han involucrado la defensa de las personas más vulneradas y precarizadas: las mujeres, las diversidades sexuales, las personas trans, las diversidades culturales, las comunidades indígenas, las personas empobrecidas… En definitiva, ha luchado por un mundo más justo, más digno, más humano. Eso la convierte en una persona muy querida por las comunidades latinoamericana y española.

Diana Maffía es filósofa y desde 2012 dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, desde el cual propicia iniciativas orientadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres y el pleno respeto a la diversidad sexual.

Lo que motivó al Instituto Feminista de la UJI a proponerla para recibir el reconocimiento de Doctora Honoris Causa fue principalmente su rol inspirador para unas cuantas generaciones de mujeres, a quienes nos ha servido de faro al comprender que no hay posibilidad de conocimiento verdadero y transformador sin compromiso ético con los valores más importantes a preservar en la vida humana: la igualdad y la libertad. Y es por este compromiso suyo que podemos ver a la profesora Diana Maffía en múltiples actividades, no sólo de docencia en la Universidad de Buenos Aires o ejerciendo en el Observatorio de Género, sino relacionadas con proyectos feministas de colectivos diversos. En este sentido ella defiende que teoría y praxis no pueden ir por caminos alejados, pues van entretejidos. Y tampoco hay separación entre conocimiento y compromiso por la dignidad de la vida. ¿De qué sirve un conocimiento que no nos haga mejores, que no aumente la dignidad del mundo o que incluso la disminuya? El papel de la universidad debiera ser precisamente defender la vocación humanista del conocimiento. Ello se traduce en ser responsable de generar conocimiento no para complacer intereses espurios de una élite privilegiada, sino para ayudar a tejer y construir un mundo más justo, en armonía (también con la naturaleza), con dignidad, igualdad y libertad. Y ello conlleva, siempre, no mirar a otro lado. Esta tarea incesante no se hace sola, como repite la profesora Diana, se hace con otras, en colectivo y comunidad. Y así entiende ella el feminismo, como movimiento de mujeres que luchan en comunidad, con persistencia, a través de generaciones, creando genealogías y ampliando las causas y los sujetos de las luchas por la dignidad.

Podemos decir, por tanto, que la profesora Maffía constituye un hermoso ejemplo de la verdadera vida filosófica que durante más de dos mil años la filosofía busca y enseña. Una vida filosófica porque está comprometida con la construcción y búsqueda del conocimiento. Y es, también, un testimonio de vida feminista; es decir, de cómo vivir de otra manera, tejiendo relaciones, haciendo que ese conocimiento científico sirva a los valores más nobles. No solo con su energía te seduce, sino que con sus principios y compromisos éticos te abraza. En un panorama mundial que muestra tanto trincheras ideológicas enfrentadas, como equidistancias tan insultantes como peligrosas, la profesora Diana Maffía representa la claridad en sus principios, el valor de la verdad en diálogo, el compromiso con la tarea principal del conocimiento que debiera ser conocer el mundo para comprenderlo y mejorarlo; en suma, representa la mano tendida. Y en esa tarea científica que es tejer el conocimiento comprometido con la justicia la profesora Diana Maffía materializa su tiempo en tantas causas como puede. Y en ello sigue. ¡Gracias Diana!, por atar tu historia a la nuestra, por ser siempre parte del Instituto Feminista y de la Universitat Jaume I.

Directora Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano (UJI)