Diálogos para un futuro ilusionante

Todas hemos sentido bochorno al oír ataques como los que ha recibido la ministra Irene Montero en los últimos días por parte de la ultraderecha. En un contexto en el que la ciudadanía está harta de la crispación y la tensión política, hay partidos que lo único que tienen para ofrecer es el insulto y la descalificación. Es lo único que les queda para suplir su falta de proyecto político.

Frente a eso, apuesto por el diálogo, el acuerdo y por seguir trabajando y gestionando. Por eso esta semana dará comienzo el proyecto Diàlegs amb, en el que a través del intercambio de ideas, opiniones y reflexiones pondremos los cimientos de la ciudad que queremos que sea la Vall d’Uixó en el futuro. Esta iniciativa propondrá durante los próximos meses una serie de encuentros con referentes sociales y políticos para debatir sobre cuestiones clave para que nuestra ciudad continúe avanzando.

El primer diálogo será con Enrique Navarro, alcalde de Onda entre 1987 y 2010. En estos años se sentaron las bases de la expansión industrial que está viviendo Onda en la actualidad. A nadie se le escapa que la planificación urbanística que permite el desarrollo industrial de una ciudad no es sencilla ni rápida y que para que alguien recoja los frutos antes alguien debe haber sembrado.

La experiencia de Navarro nos ayudará a entender las claves del éxito industrial que él impulsó y que a la Vall d’Uixó nos sirven de modelo para la ampliación del polígono Belcaire para conseguir que nuevas empresas se instalen aquí y las que ya están puedan crecer. Este interesante primer Diàlegs amb tendrá lugar el jueves 1 de diciembre a las 19.30 en la cafetería del Restaurante San Isidro by Monpiedra, con acceso libre y abierto a toda la ciudadanía.

Este proyecto nace desde un punto de vista propositivo y optimista, porque creo firmemente en el potencial que la Vall tiene. Y para aprovecharlo tenemos un proyecto de ciudad que a través de estas conversaciones seguiremos ampliando, con las ideas de todas aquellas personas que quieran aportar algo a este proyecto para la mayoría y quieren sumarse a este ilusionante camino para hacer avanzar la Vall.

Un trayecto que desde 2015 estamos recorriendo desde la valentía y la responsabilidad, con una visión a largo plazo. Porque no me conformo con la gestión del día a día. Por eso ya hemos ido dando pasos importantes para el desarrollo industrial de la Vall. Unos pasos que han llegado más lejos de lo que nunca habían llegado, ya que las obras del puente de conexión entre los polígonos ya han empezado y hemos aceptado una propuesta inicial para desarrollar el Sector Belcaire C.

Esto supondrá crear más de 650.000 m² de suelo urbanizable industrial-terciario. Este proyecto contempla las necesidades actuales del sector industrial y empresarial, con parcelas de gran tamaño como las que el mercado demanda actualmente. Con ello podremos aprovechar las consecuencias positivas de la llegada de la gigafactoría de baterías eléctricas de Volkswagen a Sagunto.

En definitiva, se trata de proyectos que necesitan de diálogo, consenso y unión para que salgan adelante. Por la Vall y por su futuro. Las ilusiones están intactas y se sustentan en todo el trabajo ya realizado y el que nos queda por hacer, siempre de la mano de la sociedad vallera.

Alcaldesa de la Vall d’Uixó