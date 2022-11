La llum, a preu d’or

No cal incidir en el fet que el preu de la llum, des de fa mesos, està mediatitzant l’actualitat dels mitjans de comunicació i, el que és pitjor, la manera de viure de moltíssimes famílies i la forma de gestionar la viabilitat de moltes empreses. En este context, des del consistori ja fa temps que hem mogut fitxa per intentar pal·liar, per mínim que siga, eixa situació, amb accions i iniciatives que vagen dirigides a tot el veïnat.

El primer que vam fer va ser eliminar la taxa d’ICIO per a instal·lar plaques solars als habitatges i tot seguit vam aprovar la modificació de l’ordenança per bonificar en un 50% durant tres anys l’IBI d’aquelles cases que les tingueren instal·lades per a autoconsum. Això ha fet que en els darrers mesos desenes de persones hagen vingut a sol·licitar la llicència d’obres, cosa que significa que una bona part dels veïns ja està produint la seua energia.

En estos moments, ja tenim ben avançada el que serà la primera Comunitat Energètica Local. Això significa ni més ni menys que anem a usar el sostre de l’escola pública per col·locar panells solars i oferir llum a tots aquells que la vulguen, a través de la constitució d’una mena de cooperativa. L’objectiu, clar i ras: abaratir la factura de la llum a moltes famílies, quantes més, millor.

En tercer lloc, hem gestionat també una important subvenció per instal·lar plaques solars dalt del poliesportiu per arribar a l’autoconsum de les dependències municipals i continuar, per tant, amb l’estricta gestió econòmica que hem dut a terme durant l’última dècada per reduir les despeses del consistori.

Joan Fuster va dir que «quan una revolució és impossible, corre el risc de convertir-se en el contrari: en una reacció». I això, justament això, és el que hem fet a Betxí de moment, a l’espera d’una revolució a nivell global que pose al lloc que li pertocaria a les grans multinacionals de l’energia.

Alcalde de Betxí